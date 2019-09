Pega dengue a 460 alumnos y maestros de UdeG

Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, aseguró que hasta el momento se han contabilizado 460 casos de dengue en la comunidad universitaria, entre alumnos y maestros que se han ausentado por la enfermedad. Sin embargo, precisó que este dato aún está “en construcción”.

“Lo que hemos hecho en la Universidad es ser proactivos, iniciamos una campaña de prevención en redes sociales y se conformó un comité de expertos de la universidad y a la vicerrectoría para hacer estrategias de prevención junto con el gobierno del estado”, dijo.

En el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) en Huentitán, se tiene conocimiento de 51 estudiantes enfermos de dengue, así como 15 del personal administrativo y 2 profesores.

Sergio Armando es uno de estos estudiantes, él cursa la carrera de Urbanística y Medio Ambiente, y desde el sábado comenzó a sentir los síntomas de dolor de cabeza y cuerpo.

“Fue justo cuando salí de la escuela, no fui a clases durante toda esta semana, ahorita ya me van a internar porque me empezó a salir sangre de la nariz”, contó el joven.

Este recinto educativo está en la colonia Huentitán el Bajo, en donde las últimas dos semanas se han registrado 116 casos de dengue y es una de las 23 colonias en las que se concentra la cantidad de casos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El rector del CUAAD, Francisco Javier González, mencionó que en el recinto educativo hay una campaña permanente de comunicación, fumigación, revisión y limpieza de bajantes de agua y bocas de tormenta para evitar criaderos.

También aseguró que la enfermedad no ha afectado las operaciones administrativas ni escolares del centro.

A la fecha en Jalisco se han confirmado 4 mil 290 casos de dengue y dos muertes y 31 decesos siguen en estudio.

