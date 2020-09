Van 27 detenidos por fraudes en compañías de préstamos

En lo que va del año, la Fiscalía del Estado ha detenido a 27 personas por su presunta participación en fraudes realizados en instituciones financieras. De éstas, 15 ya fueron vinculadas a proceso por ese delito.

Ayer la dependencia realizó dos cateos en fincas donde operaban empresas que ofrecían créditos o préstamos sin que estos se concretaran. En ese operativo aprehendieron a seis.

Esta última revisión se hizo en la financiera Tramex o Tramitadores y Colocadores S.A de C.V., ubicada en la Avenida Federalismo, en el Centro tapatío, así como en otro inmueble de la calle Popocatépetl, en la Colonia Ciudad del Sol, en Zapopan, donde operaba Credit Booster.

En el sitio detuvieron a Aziel Fernando “N”; Miriam “N”; Luis David “N” o Ángel “N” y Juan Antonio “N”, mientras realizaban “el trámite de un crédito” a una mujer que acababa de entregar mil pesos.

Una persona denunció a la empresa tras solicitar un crédito de 45 mil pesos, luego de ver en redes sociales que no necesitaba comprobar ingresos, aval o historial crediticio. El afectado firmó un contrato en el que le exigían 10% de honorarios, pero al no contar con el efectivo dejó su auto en garantía. Cuando regresó no le dieron ni el préstamo ni el coche, por lo que acudió a la Fiscalía.

En el segundo caso, se detuvo a Jesús Alberto “N” y a Carlos Alberto “N”, quienes ofrecieron 13 mil pesos a los agentes investigadores, pero quedaron a disposición del Ministerio Público.

Este año han asegurado siete inmuebles donde operaban dichas financieras. Además, hay 65 negocios que se dedican a estas prácticas de engaño. Operan también en Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Michoacán.

