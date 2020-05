Van 26 protestas en Jalisco tras alerta por virus

La emergencia sanitaria por el COVID-19 ya provocó 26 manifestaciones en la Entidad.

La primera, en la que participaron unos 200 meseros de bares, salones de eventos y casinos, se registró el 25 de marzo, 12 días después de que el Gobierno del Estado hizo el primer llamado al aislamiento social para prevenir contagios.

La última ocurrió ayer. Unos 70 empresarios, entre ellos dueños de gimnasios y de espacios de enseñanza de artes marciales, exigieron frente a Palacio de Gobierno que se les permita volver a abrir sus establecimientos.

De acuerdo con una búsqueda hemerográfica, se observó que 14 protestas estuvieron relacionadas con inconformidades por falta de apoyos económicos a comerciantes y trabajadores de los sectores de entretenimiento y turismo.

Sin embargo, también hubo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes pidieron insumos para enfrentar la pandemia; de vecinos que se opusieron a la instalación de una morgue en la colonia Miramar; y de familiares de desaparecidos que llamaron a que no pare la búsqueda de sus seres queridos.

El 6 de abril, encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se apersonaron en las instalaciones de la dependencia en Jalisco para reclamar por el incumplimiento de su contrato; el 30 de ese mes, policías de Juanacatlán alzaron la voz para que se regularizara su pago ante la falta de recursos por la contingencia.

Y el 15 de mayo, familiares de internos de Puente Grande demandaron conocer las condiciones de salud de los reos ante el brote del virus en el penal.

La Unión de Retailers de México señaló que en junio cerrarán definitivamente sus puertas desde mil 500 y hasta dos mil 500 locales en centros comerciales. EL INFORMADOR/E. Barrera

Negocian rentas por locales en plazas, pero no alcanza

“Algunas marcas no tienen problemas y pueden aguantar, pero nosotros no”, dijo el propietario de un negocio de un centro comercial de la zona de la Minerva, en Guadalajara, sobre el escenario complicado que viven esos establecimientos por la pandemia de coronavirus, que ha obligado el cierre de una decena de espacios en ese lugar. Ya se rentan.

El entrevistado aseguró que negoció un porcentaje de descuento de la renta con la administración, pero aun así es muy complicado para mantenerlo a flote.

Situaciones similares pasan distintas plazas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En otra, ubicada en Rafael Sanzio y Vallarta, se ocurre el mismo problema de locales vacíos y con letreros de RENTA.

La empresa Fibra Uno (Funo), administradora del complejo, informó que desde el inicio de la contingencia sanitaria se mantuvo al pendiente de sus inquilinos para buscar alternativas que los respalde en tiempos complicados. Por ello, el fideicomiso realizó negociaciones para cada caso.

En otra plaza del Poniente de la metrópoli se constató que la mayoría de los 265 locales estaba cerrada. Los pocos espacios que operaban eran restaurantes, tiendas de conveniencia y de servicios de telecomunicaciones y financieros.

“En los locales que no tienen mercancía es una técnica general del retail (comercio minorista) que cuando no están en servicio, lo que se hace es que la mercancía se guarda, no significa que están desocupados”, explicó la gerente de Mercadotecnia.

De acuerdo con personal de vigilancia, algunos locatarios sólo sacaron la mercancía para evitar robos, pero no han dejado el local.

En una estimación reciente, la Unión de Retailers de México (URM) señaló que en junio cerrarán definitivamente sus puertas desde mil 500 y hasta dos mil 500 locales en centros comerciales, que representan de 9.3 y hasta 18 por ciento de las 14 mil tiendas que operan dentro de estas plazas, debido a que no han recibido ingresos por la crisis sanitaria.

Hace un mes, locatarios y cadenas afiliadas a la Unión de Retailers pidieron a los desarrolladores de centros comerciales “apoyos contundentes” bajo un esquema emergente de rentas por la emergencia sanitaria de COVID-19 en el país.