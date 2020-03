Si no nos mata el virus, nos va a matar el hambre: meseros

Alrededor de 150 meseros de bares, salones de eventos y casinos de la zona metropolitana de Guadalajara protestaron esta mañana por la falta de trabajo a causa de la suspensión de actividades de sus fuentes de empleo.

Los manifestantes lamentaron que no los hayan tomado en cuenta cuando se decidió suspender las actividades de estos negocios y por eso se hayan dejado sin trabajo.

“Se cancelaron sin haber avisado absolutamente a nadie, entonces yo le mandó un mensaje al Gobernador que si no nos mata el coronavirus nos va a matar el hambre”, dijo Antonio Hernández, mesero de un bar.

El entrevistado explicó que tiene casi 15 días sin laborar por lo que la situación es muy complicada para todos los meseros.

“Nos ha pegado y por eso venimos a expresarnos de una forma pacífica para que el Gobernador escuche nuestras peticiones”, agregó Antonio Hernández.

La mayoría de los meseros viven al día y obtienen sus ingresos de las propinas en bares, cantinas y discotecas o en los eventos que van atendiendo como bodas, XV años, primeras comuniones y todo tipo de eventos sociales.

“Por ejemplo yo trabajo en un bar y todos cerraron, entonces estamos desempleados, sin ganar un peso y con deudas, nos está pegando mucho esto”, añadió Antonio Hernández

El entrevistado dijo que tienen familias y tienen necesidades que atender.

“El colchoncito que tenía ya se está agotando y por eso pedimos al gobernador que vea de qué forma nos ayuda”, agregó Antonio Hernández.

Marco Antonio Razón, otro mesero que tiene desde hace 10 años dedicándose a esta actividad, también lamentó la situación por la que atraviesan.

“El gobierno no dio información solamente canceló los eventos y eso nos afectó, por eso pedimos un apoyo económico”, dijo.

Lamentó que en este momento los líderes sindicales no aparezcan y no hagan nada por ellos.

“A los meseros nada más nos dieron atole con el dedo, aquí no hay agrupación, no hay sindicato, los líderes están en sus cuevas como los leones, ahora es cuando más se necesitan y nunca salen y no dan la cara para nada”, agregó Marco Antonio Razón.

