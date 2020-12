Vamos por un PRI que impulse a los jóvenes y a las nuevas ideas: Aristóteles Sandoval

En busca de impulsar nuevas ideas que den una nueva cara al PRI, este jueves fue presentado el movimiento “Identidad”, bajo el slogan “Pensemos el futuro”, una expresión dentro del partido en la cual, de acuerdo con Jorge Aristóteles Sandoval, se dará voz a los jóvenes y a todos aquellos que tengan la inquietud para presentar nuevos propuestas que beneficien a la sociedad y refresquen el partido.

“Aquí caben todos los que con el corazón y la mente están pensando en renovarse y no seguir las estructuras rígidas, de viejas formas y anquilosadas"

Lo anterior debido a que, según explicó Sandoval Díaz, lo que ocasionó que la ciudadanía perdiera la credibilidad y la confianza en el PRI “tradicional” fue la falta de apertura a nuevas propuestas y nuevos proyectos, así como el seguir las estructuras que se quedaron “anquilosadas”, es decir, estancadas y sin evolución.

“Aquí caben todos los que con el corazón y la mente están pensando en renovarse y no seguir las estructuras rígidas, de viejas formas y anquilosadas, porque eso es lo que nos llevó a perder la credibilidad y la confianza, Hoy el PRI es digital o no será. El PRI es abierto, democrático e inclusivo, o no será, entiende a los nuevos valores y a los nuevos votantes en 2021 y 2024, o dejaremos de competir de manera clara para acceder a los puestos”, expresó.

Por ello, dijo, esta nueva expresión, creada como una corriente de debate en el mismo partido, buscará encontrar puntos de conexión más allá de seguir lineamientos verticales u horizontales, además de que identifiquen liderazgos que sean impulsados entre sí “al igual que el que ya tiene experiencia y que ya ha tenido muchas oportunidades”, pues lo anterior será fundamental para que el PRI siga figurando en los distintos municipios del Estado y en la Entidad misma.

El impulso de esta expresión, señaló Sandoval Díaz, lo hace sin un cargo específico y desde su misma militancia, y aseguró que esto no representa que vaya a postularse de cara a las elecciones para algún puesto popular, sino que, por el contrario, serán las ideas de los jóvenes y personas con intenciones de proponer, quienes obtengan un espacio para contender.

“Querían que dentro del PRI hubiera una expresión que diga lo que piensa y exprese lo que siente, pero con propuestas, que se genere una masa crítica y que nos abramos al debate, para que así entonces volvamos a recuperar la confianza de la ciudadanía con contenido.

