Voy a seguir en el PRI, pero siendo crítico, si no les parece, que me corran: Aristóteles Sandoval 

Que deja el puesto, pero no el partido, dijo esta noche el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Diaz, a través de su cuenta de Twitter.

"Dejo mi cargo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque no veo un proyecto de futuro, no veo un proyecto de innovación, por el contrario, lo que veo es un retroceso", explicó por medio de un video.

Como me comprometí, les comparto las razones de mi renuncia a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.



Puedes ver el video completo aquí: https://t.co/swonnJdxLV pic.twitter.com/9Nj9MmpGHV — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) November 3, 2020

Para él señaló, el partido se empeña en que el PRI "siga siendo lo mismo", lo que dijo, a su juicio, no puede ser posible. "Yo voy a seguir en el PRI, pero eso sí, siendo crítico, y si no les parece, que me corran", puntualizó.

El ex gobernador, añadió, no dejará de expresar lo que piensa, pues dijo, son miles las mujeres y hombres priístas, "muchos de ellos, jóvenes, jefas de familia, trabajadores y personas de la tercera edad quienes están cansados de que el PRI siga jugando un juego de espejos".

Apenas el martes el ex mandatario estatal dio a conocer su renuncia a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dijo entonces, pues para él no había un futuro en el partido recurriendo al pasado, pero no fue sino hasta esta noche que explicó el motivo de su salida.

LS