A los 16 años Óscar Torres Mancilla participó en su primer voluntariado en el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) apoyando en los eventos de adultos mayores. Hoy, a los 48, ya tiene dos meses y medio apoyando en el macrocentro de vacunación contra COVID-19 auditorio Benito Juárez.

“Siempre me ha gustado marcar historia en cosas en las que hay que apoyar"

Óscar es dueño de un negocio propio que alterna con los voluntariados que lo han llevado hasta a los Juegos Panamericanos, no sólo los que se realizaron en Jalisco, sino también en Canadá.

“Siempre me ha gustado marcar historia en cosas en las que hay que apoyar. No nada más he estado en estas jornadas también en otro tipo de eventos porque siempre me ha gustado marcar historia en algo dentro de mi vida. Estoy contento y he invitado a mucha gente, también he traído a compañeros voluntarios para que se sumen a las cadenas de aquí”, compartió.

En el macrocentro, Óscar se encarga de ordenar y pasar por grupos de 100 personas a quienes desean ser vacunados, pero también de ayudar a quienes, en algún caso, se lleguen a sentir mal como reacción por la vacuna o antes.

Además, hizo un llamado al resto de la población para integrarse: “Aquí lo que faltan son manos para ayudar”, dijo.

Daniel Lavandera, de 24 años,también participa desde hace un mes y medio en el auditorio pues, aunque ya no alcanzó a entrar como brigadista, decidió ayudar como voluntario.

“(Al inicio) me vine una semana como voluntario. Me gustó como tenían organizado todo, el equipo que se hizo y decidí quedarme. Ha sido una experiencia satisfactoria porque la gente es muy agradecida y nos lo expresan”, destacó.

Para apoyar, Laura Alcaraz, de 21 años y quien estudia Mediación Artística, decidió cambiar el servicio social de una oficina al macrocentro desde hace poco más de una semana.

“En el edificio de la Secretaría de Cultura era trabajo de oficina y no me gustó cuando estuve ahí. Entonces se presentó esta oportunidad y decidí venir. Estaré dos meses”, dijo. Al igual que Daniel, Laura señaló que lo más satisfactorio de apoyar es el agradecimiento de quienes acuden a vacunarse.

Buscan más voluntarios para operar macrocentro de vacunación

Para poder operar el macrocentro de vacunación contra COVID-19 auditorio Benito Juárez se necesita un mínimo de 130 personas. Ahora cuentan con 160, entre gente del lugar, servicio social, brigadistas de otras dependencias y voluntarios.

“Cuando iniciamos la jornada, arrancamos con las 38 personas que hay aquí entre gente de limpieza y administrativos. De ahí fue aumentando"

Sin embargo buscan aumentar el número a 222 porque la gran mayoría de servicio social -que son la mitad de quienes participan- ya están a punto de terminar, pero se aproximan los grupos más grandes para vacunar, que son los de menos de 40 años, según informó Mario Barriga, encargado de la coordinación del macrocentro.

“Cuando iniciamos la jornada, arrancamos con las 38 personas que hay aquí entre gente de limpieza y administrativos. De ahí fue aumentando. Y, en el primer “masivo”, que fue el de los maestros, la Secretaría de Educación nos apoyo al sumar voluntarios”, detalló.

Para poder conseguir más gente, realizaron convenios con escuelas para sumar a servicio social, quienes ahora son 80 al día en jornadas de cuatro horas, pero también una plataforma para gente que quisiera ayudar como voluntario.

“Hemos tenido experiencias bastante buenas con gente que han apoyado en jornadas desde que inició la vacunación, dos días o lo que pueden, y es gente que no está recibiendo nada”, añadió.

EL DATO

Para resolver dudas, este viernes 9 de julio a 1:00 p.m se brindará una plática virtual. Para registrarse se debe ingresar a gobjal.mx/DudasVoluntariado.

Para sumarse como voluntario, se encuentra abierta la página http://voluntariado.jalisco.gob.mx/.

