Con la aplicación de vacunas del laboratorio Sinovac, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que este lunes comenzarán con la tercera fase de inmunizaciones anti COVID-19 en Guadalajara para adultos mayores de 60 años.

Fernando Petersen Aranguren, titular de la SSJ, explicó que el lunes 29 de marzo corresponde turno a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras L, M, N y O. Para el martes 30 de marzo seguirán con las letras P, Q, R y S.

El secretario pidió paciencia para aguardar su turno a personas que residen en otros municipios.

“Es muy importante que no acudan ninguna persona en busca de una segunda dosis, porque no es la vacuna que hemos aplicado ni en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ni en Puerto Vallarta y de acuerdo con los protocolos vigentes no se deben combinar vacunas”, dijo Petersen.

Lugares donde se aplicarán las vacunas

La Secretaría de Bienestar anunció que operarán los mismos puntos de vacunación, con excepción del Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara. En el caso del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) atenderá a personas que lleguen a pie y en automóvil (opción drive thru).

Armando Zazueta Hernández, delegado estatal de Programas Para el Desarrollo, informó que esperan que esta misma semana lleguen más dosis.

La SSJ reportó que, que, hasta el mediodía de este domingo, aplicaron 7 mil 936 vacunas Pfizer en Guadalajara lo que representa 48% de las previstas para hoy.

Jalisco ha recibido 525 mil 665 dosis para prevenir contagios del nuevo coronavirus, al corte del sábado ya se habían aplicado 437 mil 350 en adultos mayores en 54 municipios. Además de 88 mil 315 dosis a personal de salud en la Entidad.

“Esta cobertura permite proteger a los grupos más vulnerables y seguiremos avanzando, sin embargo, no es tiempo de bajar la guardia; aún queda un importante porcentaje de población que deberá ser vacunada en las próximas semanas y meses, conforme se entreguen a Jalisco las dosis correspondientes”, añadió.

Requisitos para poder recibir la vacuna anti COVID-19:

Acreditar con el INE ser adulto mayor de 60 años.

Comprobante de domicilio que acredite que vives en el municipio donde te vacunarán.

Llevar impreso el folio de registro en la página http://mivacuna.salud.gob.mx/.

Acudir a la hora y lugar indicados por vía telefónica.

Se citará solo a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras L, M, N y O, así como P, Q, R y S que cuenten con registro previo en Mi vacuna o hayan sido contactados por los Servidores de la Nación.

IM