Usuarios piden calidad ante aumento en tarifa de cinco rutas de transporte

Ante la modificación a la tarifa que se hará este fin de semana a cinco rutas más del transporte público, usuarios pidieron que junto con el alza del precio, también aumente la calidad en el servicio, pues no ven mejoras ni en las unidades ni en el tiempo que las esperan.

Las rutas que actualizarán su precio a 9.50 a partir de mañana, serán la 37 vía 1 (antes 614 Bosques de Tonalá), 123 vía 1 (antes 258), 13 (antes 45 Alamedas), 64 (antes 27) y la complementaria 3 de la troncal 19 (antes 78-C).

Así fueron advertidos los pasajeros de la ruta 45, en donde colocaron dentro de los camiones letreros que avisaban sobre el aumento. “Tomo dos veces este camión y serían veinte pesos al día, no se justifica el aumento, los asientos no está bien, huele mal, y el trato de los camioneros no ha mejorado”, dijo Alejandra.

También Gabriela, quien estudia para entrar a la universidad, aseguró que de los 100 pesos que le dan sus padres para gastar a la semana, con el alza, 60 serán “de puro camión”.

“Si tú vieras que están más bonitos (los camiones), dices ‘bueno pues estoy pagando algo mejor’, pero muchas unidades están igual con asientos flojos, rayoneados y sí es triste”, comentó la joven.

Varios pasajeros de esta ruta coincidieron en que esperan a que pase hasta 45 minutos.

Por su parte los usuarios de la ruta 258, que también cobrará 9.50 a partir de mañana, ni enterados estaban del alza a la tarifa.

“Si las unidades fueran lo que deben de ser y pasaran a horarios establecidos, la gente no dudaría en pagarlos, pero no pasa”, compartió Yadhira, quien también recalcó que las unidades de esta ruta también están deterioradas.

A partir de mañana, 34 rutas del transporte público cobrarán la tarifa actualizada de 9.50 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco informó que al finalizar el año el total de las rutas tendrá esta tarifa.

