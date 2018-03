Usuaria con discapacidad padece paro camionero

Carmen Rodríguez es una de las miles de usuarias que se vio afectada por el paro camionero que continúo este viernes en demanda de un aumento a la tarifa, pues tuvo que esperar alrededor de dos horas para que pasara su camión.

La joven con discapacidad se dirigía al Instituto de Cirugía Reconstructiva, ubicado en calzada Federalismo, para una cita urgente que tenía agendada.

Además, denunció que los camiones no le dan la parada debido a su condición, y son pocos las unidades que cuentan con rampa.

“Porque soy discapacitada (…) no me dan la parada y no me quieren subir”, además aprovechó para externar su enojo ante la posibilidad que aumenten el pasaje a 10 pesos.

“No se vale que quieran subir el precio del camión. Que lo bajen, eso queremos”, reiteró Carmen.

Finalmente, mientras esperaban el camión en los cruces de calle Morelos y Mariano de la Bárcena, una camioneta de la Secretaría de Movilidad los llevó a ella y a su papá a la zona de Los Cubos para acercarlos a su domicilio, en El Colli.

GC