Urge contrapeso en la Cámara de Diputados para ordenar presupuesto: Ramírez Acuña

Impulsar cambios en el presupuesto para regresar programas sociales y ser contrapeso del Gobierno Federal, son los principales planteamientos de Francisco Ramírez Acuña, candidato a diputado federal de la Alianza Va por México.

El ex gobernador de Jalisco dijo confiar en que los electores den el voto al bloque opositor, refirió que durante las semanas de campaña encontró personas enojadas y decepcionadas con la administración morenista.

“Sólo con contrapesos ya no estaremos a merced de lo que el presidente y sus diputados digan. Lo primero que hay que hacer es meterle la mano al presupuesto federal porque hoy está siendo manipulado por el presidente que ha dejado sin recursos a los Estados y a entidades autónoma, es fundamental poderle cambiar la manera de gastar al presidente. También dar la seguridad de que habrá medicinas, regresar las estancias infantiles, darles a los micro y pequeños empresarios apoyos para que puedan reabrir”, expuso.

El aspirante por el distrito 10 federal, con cabecera en Zapopan, añadió que el combate a la inseguridad, generación de empleos y oportunidades; son peticiones constantes de los ciudadanos.

Cuestionado por ir en coalición con el PRI y PRD, el panista argumentó que para enfrentar a Morena y sus aliados se requiere sumar fuerzas y dejar de lado las diferencias ideológicas.

“La gente me manifiesta que no está de acuerdo con Morena, sin ninguna polarización, no están de acuerdo de continuar con esta perspectiva en la que nos está llevando el presidente. Muchos manifestaron que votaron por Morena, en la pasada elección, pero que ahora no lo volverán hacer”, comentó.

Ramírez Acuña criticó que Movimiento Ciudadano no haya aceptado sumarse a la alianza opositora y afirmó que las administraciones emecistas han decepcionado a nivel estatal y municipal.

LS