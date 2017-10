Universidades discuten retos para educación superior

Este viernes se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Región de Centro Occidente, en donde participan los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Colima y Jalisco; en donde se creará un documento con las acciones que planean las instituciones de aquí a 2030.

“Se está consensuando una propuesta entre todos los rectores del país, que tiene que ver con las perspectivas hacia el 2030. Entre ellas está la ampliación de la matrícula y de la atención a la demanda, porque seguimos estando muy por debajo de las expectativas, en comparación con otros países de América Latina”, detalló el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla.

Recordó que, juntas, las universidades del país sólo cubren entre el 37% y 38% de la demanda y que la propuesta para el final de este sexenio era llegar al 40%, pero las instituciones de Educación Superior se proponen llegar al 50%. Sin embargo, no sólo se cubrirá la demanda en las carreras “tradicionales”, sino ampliar la matrícula hacia las carreras del futuro.

“El reto más importante es ampliar la matrícula con calidad y pertinencia, no tiene sentido meter a estudiantes a salones, a oportunidades de estudio, que no van a ser relevantes para el desarrollo económico y social, es decir que no les van a permitir una inserción correcta y adecuada para ser parte del desarrollo”.

Además, habló de la equidad, ya que ninguna región del país es igual a otra y todas deben tener las mismas oportunidades y adecuarse a su contexto económico y social.

“El documento se está discutiendo nacionalmente y va a ser puesto en consideración del Consejo Nacional del ANUIES y, una vez aprobado, será presentado ante todos los candidatos o posibles candidatos a la Presidencia de la República, la idea es consensuar con todos una política de Educación Superior”, resaltó.

La sesión se llevó a cabo en el ITESO, casa de estudios que también se encuentra dentro de la ANUIES.