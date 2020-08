Unen causas en manifestación de familiares en busca de sus desaparecidos

El colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej) marchó este miércoles para sumarse a la iniciativa que se sigue a nivel nacional llamada “Caminata por la memoria y la justicia”.

La protesta partió en punto de las 18:00 horas de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara y caminaron por la avenida Vallarta hacia Chapultepec hasta llegar a la Glorieta de las y los Desaparecidos donde Guadalupe Aguilar, integrante de Fundej, expresó las inconformidades de las familias que hasta hoy no tienen justicia, pues dijo, sus seres queridos no han vuelto a casa y las autoridades no dan respuesta a sus reclamos.

Señaló que si bien hay cifras que dan un panorama sobre las desapariciones, las personas responsables de buscar, localizar e identificar a sus desaparecidos “no saben contar” pues ellos saben que son muchos más de las que presentan los números oficiales.

“Hemos tenido éxito aquí en Jalisco en búsqueda, pero no nos sirve de nada si no se pueden identificar, ya que no existen los medios, insumos, ni el personal necesario para lograrlo”, manifestó. Aguilar explicó que esta iniciativa se llevará a cabo de manera simultánea en todas las plazas principales del país el primer miércoles de cada mes, con la finalidad de visibilizar el problema de las desapariciones que enfrenta México.“Las familias hemos trabajado desde hace años en construir herramientas y caminos para localizar a los nuestros, pero la negligencia, ineficacia, y omisión de las comisiones de búsqueda no han dejado que funcione”, añadió.

A la protesta se sumaron jóvenes alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) e integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), quienes caminaron con el colectivo de familias para también pedir justicia por los 21 alumnos de esta casa de estudios que han sido víctimas de la violencia desde hace más de seis años.

De ellos, dijo Javier Armenta, presidente de la FEU, 11 continúan sin ser localizados.

Entre ellos se encuentra José Francisco Villa, el primer estudiante cuyos restos fueron encontrados dentro de una fosa clandestina y que fue reconocido por su mamá gracias al tatuaje de una manzana que llevaba en el antebrazo izquierdo.

“Desde aquí le decimos al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal, al gobernador y al fiscal, que no vamos a dejar de acompañar a los colectivos que buscan a sus seres queridos que están desaparecidos y desde la Universidad vamos a seguir protestando, porque tienen una obligación y por eso fueron a pedir el voto” expresó el líder de la FEU.

Reiteró al Gobierno de Jalisco que es el botón de la inseguridad el que las autoridades deben frenar, pues las víctimas de ello siguen en aumento y los responsables de garantizar la justicia, dijo, no han dado resultados. “¿Cuántos muertos más están esperando? ¿Cuántas personas tienen que desaparecer para que se tenga que apretar un botón de emergencia en este Estado?”, cuestionó.

De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), en Jalisco hay nueve mil 439 personas de las cuales hasta hoy se desconoce su paradero.

