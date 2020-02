Un perro encuentra cadáver de mujer incendiado en parque de Tonalá

“En la mañana me preguntaron que si estaba asando carne, olía a carne”, comentó una vecina de la calle Real de las Primaveras, donde se encuentra el Parque Lineal, frente a Infonavit La Soledad en Tonalá.

Por las mañanas salen las señoras a pasear a sus perros y fue uno de ellos el que dio con el cuerpo humeante de una mujer asesinada a la que después le prendieron fuego, presumen, algunos de los “lacras” que tienen tomado ese espacio público a diario.

Un policía fue a una de las fincas para pedir un balde de agua y apagar el cadáver, que a las siete y media de la mañana aún estaba encendido.

Este martes, como nunca, aquel espacio estaba lleno de policías: municipales, estatales, Guardia Nacional y de la Fiscalía. Cualquier otro día, ni una patrulla.

Relató una mujer que el pasado domingo un sujeto estaba sujetando por el cuello a una mujer a quien amenazaba con un cuchillo para llevarla hacia el rincón, donde este martes se encontró el cuerpo.

Sus gritos de auxilio llamaron la atención de un muchacho que volteó. “¡Qué me ves hijo de tu p...! ¡Ahorita le voy a hablar a mi banda!”, amenazó mientras blandía el cuchillo.

El muchacho se fue y la policía nunca llegó. “Siempre que llamamos al 911 nunca vienen, seguido los de los departamentos se pelean con los de este lado, piedras, balazos, llamamos y nunca vienen”, comentó un comerciante local.

Otra vecina señaló que vive con miedo a diario, pues son cerca de 40 malvivientes los que toman el parque desde las noches hasta la madrugada, ya que aprovechan que ninguna lámpara sirve y que la Policía ni se acerca.

“Han llegado a tocarme a la puerta que me la van a tumbar, 'ya llegó la muerte', me gritan, ya no sé qué hacer”. A ella ya la han asaltado a punta de pistola y con navaja.

En teoría, un espacio público repara el tejido social; en Tonalá, no. En ese parque ya han asesinado a varias personas, como el hombre hallado el 23 de junio de 2019 con el cráneo aplastado con una piedra. Un nicho marca el lugar de su muerte.

“El otro día dejaron a un señor casi muerto, le daban con un palo en la cabeza y lo dejaron todo ensangrentado. Allá donde se ve la basura está todavía el trapo con sangre”, comentó un locatario. La Policía llegó dos horas después; nadie a quién detener.

No saben si la mujer del domingo sea la misma que la encontrada este martes. Algunos piensan que la asesinaron desde entonces y recién en la madrugada le prendieron fuego, pero otros presumen que apenas arrojaron el cuerpo este día. Personal de Ciencias Forenses se encargará de determinarlo.

