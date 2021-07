Aunque el 30 de agosto los alumnos de educación básica podrán volver a clases presenciales, luego del encierro por la pandemia de COVID-19, aunque de manera opcional, y el 30 de septiembre los de educación media superior, la Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrá un inicio 100% virtual, así lo informó el rector general, Ricardo Villanueva.

Detalló que del 10 de agosto al 15 de septiembre, las clases serán en línea. Mientras que, una vez evaluados los contagios el 30 de agosto, se definirá si el 16 de septiembre se vuelve a clases presenciales.

“En preescolar primaria y secundaria son mínimos los casos activos, pero en media superior y superior se concentra 36.8%, por lo que es necesario diferenciar el regreso a clases por rango escolar”, compartió.

Ante esta posibilidad de volver a mediados de septiembre, hizo un llamado a manera de ultimátum para que la población de 40 a 59 años se vacunen, “porque no lo están haciendo y es un sacrificio volver a aislar jóvenes que no se han podido vacunar por aquellos que no han querido”.

Añadió que mientras los menores de 30 años representan 40.3 por ciento de los contagios, al día de hoy sólo representan el 9.7% de las hospitalizaciones, mientras que los mayores de 40 años son el 35 por ciento de los casos de contagiados.

Sin embargo, este rango de edad también representa 74.9 por ciento de los hospitalizados, esto quiere decir que las camas están ocupadas por grupos de edad que ya tuvieron la posibilidad de vacunarse.

“En el caso concreto de los Hospitales Civiles, de 922 personas que han sido hospitalizadas el 99.46 por ciento no tenía su esquema de vacunación completo, con esto podemos ver el alto nivel de eficiencia que tiene la vacunación y de ese 0.54 por ciento si tenía su esquema de vacunación completa en la mitad, esto es el 0.27 por ciento se dio de alta sin mayores complicaciones, por lo tanto los niveles de eficiencia de la vacuna están altísimos y por eso hay que vacunarse”, exhortó.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JL