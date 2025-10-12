UdeG: 100 años haciendo historia

La refundación de la Universidad de Guadalajara en 1925, encabezada por el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, y por el rector de la Universidad, Enrique Díaz de León.Luego de la refundación de la Universidad de Guadalajara, los consejeros fundadores (Irene Robledo, Severo Di az Galindo, Agustín Basave y Catalina Vizcaíno, entre otros) idearon el lema “Piensa y Trabaja”, que sintetiza el compromiso social y el propósito académico de la Universidad.En 1933, la Universidad de Guadalajara fue clausurada debido a diferencias ideológicas entre la comunidad universitaria y otros sectores de la sociedad jalisciense. Después de varias semanas de negociaciones, la Universidad es reabierta en 1934, pero con un nuevo nombre: Dirección de Estudios Superiores del Estado de Jalisco.Por iniciativa del rector y diputado, Constancio Hernández Alvirde, la institución recupera el nombre de “Universidad de Guadalajara”. A la par, la Universidad emprende una profunda reorganización académica y administrativa para responder a las necesidades de su tiempo.En 1952 se expide una nueva ley orgánica que fortalece la gobernanza universitaria, con la designación interna de una terna que se le propone al gobernador para que éste elija al próximo rector. Además, se modernizan las funciones sustantivas de la Universidad.Luego de la agitada década de los sesenta, entre 1972 y 1973, el plan de estudios del bachillerato pasa de dos a tres años, se funda Radio Universidad, la Universidad recibe la visita del presidente chileno Salvador Allende y se realiza la Primera Jornada de Ideología Universitaria.La Universidad de Guadalajara logra su autonomía, tan largamente anhelada. Bajo una nueva ley orgánica, se emprende la reforma más grande de la institución y se crea la Red Universitaria, con centros universitarios temáticos y regionales. La nueva organización también impulsa grandes proyectos culturales, como la Feria Internacional del Libro (FIL) y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).La Red Universitaria se consolida y, con ello, la Universidad de Guadalajara llega a todos los rincones de Jalisco. La investigación crece y la calidad académica mejora. Los grandes proyectos culturales posicionan a la Universidad en un plano internacional. En el año 2025, a 100 años de su refundación, la Universidad de Guadalajara transita a una nueva etapa, con su primera rectora general. Sin duda, de cara al futuro, la Universidad continuará cumpliendo con su misión.