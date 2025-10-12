Puerto Vallarta bajo el agua; así quedó el municipio tras las lluvias (FOTOS)

Derivado de las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado y madrugada de este domingo, se reportan inundaciones en distintas colonias de Puerto Vallarta, con niveles de agua de hasta un metro en algunas zonas, de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Entre las colonias afectadas se encuentran Ixtapa, Cañadas, Mojoneras, Bobadilla, La Floresta, Portales y Parque Las Palmas. También se desbordaron los canales Virgen, Contentillo, Rastro, Poetas, Villas Universidad, Mojoneras y Cuc.

Con base en las revisiones preliminares, las autoridades contabilizan 310 viviendas con distintos niveles de afectación:

Colonia Portales: 40 viviendas

Colonia Mojoneras: 70 viviendas

Colonia Parque Las Palmas: 150 viviendas

Colonia La Floresta: 40 viviendas

Colonia La Bobadilla: 10 viviendas

El Ejército Mexicano trabaja en la Delegación de Ixtapa y la Colonia Mojoneras, mientras que bomberos de Puerto Vallarta realizan labores de apoyo, limpieza y auxilio en Parque Las Palmas, Mojoneras y Portales.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco se mantiene en operaciones en la Colonia Mojoneras, apoyando en tareas de evaluación y mitigación de riesgos.

El estado de fuerza inicial desplegado asciende a 140 elementos de distintas corporaciones estatales y federales.

