Transcurre sin incidentes mayores la Romería 2025

El desarrollo de la edición 291 de la Romería 2025 ha transcurrido sin incidentes mayores durante la madrugada y primeras horas de este domingo, según informaron las autoridades municipales de Zapopan.

Miles de feligreses han participaron en el recorrido que acompaña a la Virgen de Zapopan de regreso a la Basílica de Zapopan, en medio de un amplio operativo encabezado por elementos de seguridad, salud y protección civil.

Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director general del OPD Servicios de Salud Zapopan , informó que durante la madrugada se brindaron 28 atenciones médicas, principalmente por caídas o dolores de cabeza. " En todos los puestos médicos tenemos enfermeras y paramédicos, son más de 160 elementos que están participando en este operativo de la Romería 2025 ", señaló.

Por su parte, Mario Alberto Espinosa Ceballos, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan , indicó que hasta las 08:00 de la mañana se tenía un registro de más de 4 mil personas en las inmediaciones de la Basílica.

Explicó que el estado del tiempo se mantuvo nublado durante la mañana y que no se reportaron novedades durante la noche. " Se han retirado dos cilindros de gas LP, para evitar cualquier tipo de incidentes ", añadió.

En materia de seguridad, el comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías , informó que durante la madrugada se registraron 2 incidencias: la detención de un hombre de 30 años que intentó ingresar a la estación Zapopan Centro del Tren Ligero y un conductor de 26 años detenido por conducir en aparente estado de ebriedad, quien fue remitido al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría.

Dijo, tan solo en Zapopan son mil 500 elementos quienes participan en las labores de resguardo. " Seguimos esperando a las y los romeros desde Plaza Patria hasta su arribo a la Basílica, pero hasta el momento mantenemos saldo blanco ", señaló.

María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad de Zapopan , detalló que el estado de fuerza total en el municipio ascendió a 3 mil 152 elementos, 284 vehículos y 790 integrantes de grupos voluntarios.

" Cada una de las romerías que hemos realizado desde hace 11 años se han mantenido con saldo blanco, somos más de dos mil 800 servidores públicos quienes están participando en esta edición, se han recolectado 7.8 toneladas de basura ", informó.

El Ayuntamiento de Zapopan recordó también que en el primer cuadro de la ciudad se instalaron 360 puestos semifijos, 178 comercios, 60 complementos y 64 juegos mecánicos, en una jornada que ha transcurrido " con orden y sin incidentes mayores ".

