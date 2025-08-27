El Ejecutivo del presidente argentino Javier Milei declaró este martes al Cártel de los Soles, grupo vinculado por Estados Unidos con el Gobierno de Venezuela, como una organización terrorista. La medida se suma a acciones recientes de Paraguay, Ecuador y el propio Estados Unidos.

El Gobierno informó que la decisión se tomó “en el marco de los compromisos internacionales de lucha contra el terrorismo y su financiamiento” y mediante la normativa nacional vigente. El grupo fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

La declaración se basó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas transnacionales, como narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales de la región. La inscripción en el RePET permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas, aunque no hay registros de presencia del grupo en Argentina.

El comunicado presidencial destacó que la acción fortalece la cooperación internacional y reafirma el compromiso de Argentina con la paz, la seguridad y el respeto al derecho internacional.

Milei compartió el anuncio en redes sociales con el mensaje: “Del lado correcto de la vida”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó al Cartel y a Maduro como “narcoterroristas” y aseguró que sus actividades no prosperarán en Argentina ni en ningún lugar del mundo.

