UDG: Ricardo Villanueva le pide "amor y paz" a Pablo Lemus

En rueda de prensa en el CUTlajomulco, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, le pidió "Amor y Paz" al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus tras solicitar que todos los apoyos que se den a la Universidad pasen por el pleno y se justifiquen claramente.

El conflicto que mantenía la UdeG con el Gobierno de Jalisco por el retiro de los 140 millones de pesos que eran para el Museo de Ciencias Ambientales llegó al Ayuntamiento de Guadalajara.

"Entonces Paz y Amor, Pablo, sigamos trabajando juntos y que el problema siga con la misma cerrazón"

En el pleno reciente, Lemus no le cedió la palabra al regidor de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien buscaba respuestas del desplegado que firmó, donde se informa que se retiran los apoyos a la UdeG sin haber pasado por el pleno.

Ante estos hechos recientes, Villanueva marcó su postura.

"Estamos viviendo momentos complicados en el ambiente político y no es de nadie desconocido el maltrato que la Universidad está recibiendo de parte del Gobierno del Estado, se nos quitan 140 millones de pesos, sin explicación, porque el gobernador no puede mover lo que el legislativo aprobó. En estos ocho meses nos hemos defendido y en la defensa es que ahora se intenta hacer una campaña de desprestigio para decir que la UdeG es el villano de Jalisco y ahora se juntan los tres poderes públicos para señarla como problema", dijo el rector.

"Al presidente municipal, Pablo Lemus, quiero pedirle a Pablo que sigamos trabajando juntos, que no entremos en esa diatriba con más actores políticos del Estado, lo que menos necesitamos son problemas y lo que menos necesitamos es pelearnos los buenos, a Pablo Lemus lo tengo en un buen concepto de alcalde. Entonces Paz y Amor, Pablo, sigamos trabajando juntos y que el problema siga con la misma cerrazón", señaló.

Además, Villanueva está abierto a que todos los apoyos del Gobierno de Guadalajara a la Universidad de Guadalajara sean auditados.

"Yo le quiero decir a Pablo Lemus que todos los recursos del Ayuntamiento, que sean totalmente auditados, me parece muy obvio y hay un trasfondo, bienvenida la transparencia", acotó.

El rector de la UdeG señala que su preocupación es por el recurso que ya se tenía destinado por el Ayuntamiento para el Festival Internacional de Cine en Guadalajara del 10 al 18 de junio.

"El Festival (de Cine) comienza hoy, y hoy no se sabe si vamos a contar con el dinero, de un festival que tenemos un presupuesto aprobado por su Ayuntamiento y tenemos el desconocimiento, lo vamos a recibir o no, comienza hoy, es frustrante no saber", manifestó.

A pesar de que algunas encuestas apuntan a Villanueva con preferencia electoral para presidente municipal de Guadalajara, dice que de momento ha renunciado a sus aspiraciones políticas.

"Faltan tres años (elecciones), soñé toda mi vida con ser rector para que me hagan candidato, yo soy rector y seré rector los siguientes tres años, no voy a desperdiciar mi rectorado en una aspiración política", resaltó.

GC