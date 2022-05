Frente a los recortes y los errores del Gobierno de Jalisco, así como el autoritarismo y los chantajes del gobernador, el rector Ricardo Villanueva aseguró que la Universidad de Guadalajara (UdeG) será un factor de equilibrio.

Así lo detalló durante la megamarcha “por la libertad y la autonomía” de la casa de estudios realizada ayer, en donde subrayó que la autoridad manipula a los distintos Poderes del Estado. Por eso, la UdeG se convertirá en el ente que dará voz a quienes no la tienen. “La UdeG debe asumir el peso y la responsabilidad del equilibrio político en Jalisco, porque los autoritarios creen que por disentir se les dobla. Y no, gobernador, nadie te quiere doblar. Si acaso quisiéramos es que ya te fueras”.

Pese a la “guerra sucia emprendida por el Gobierno de Jalisco”, las autoridades universitarias confirmaron que se movilizaron más de 103 mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de cinco diferentes puntos hacia la Plaza de la Liberación, entre los que destacó el ex rector Raúl Padilla. La Unidad de Protección Civil de Jalisco estimó 46 mil.

“A partir de hoy, esta Universidad, ante la falta de división de Poderes, ante el sometimiento de los partidos políticos a cambio de dinero para obras en sus municipios, ante cosas tan banales como el dinero que hoy el gobernador condiciona para comprar lealtades, ahora esta lucha es por la dignidad, por el respeto y por la legalidad del pueblo de Jalisco”.

Raúl Padilla asistió a brindar su respaldo a la causa. EL INFORMADOR/. Camacho

Raúl Padilla encabeza protesta

El exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y actual presidente del Patronato de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL), Raúl Padilla López, se hizo presente en la manifestación para exigir la libertad y la autonomía de la casa de estudios.

Momentos antes de que saliera el contingente que partió desde la rectoría de la UdeG, ubicado en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León, Padilla López llegó y se colocó al frente para encabezar la marcha a la par del rector, Ricardo Villanueva. Algunos de los asistentes aplaudieron su llegada, y al partir caminó del brazo junto al director de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, Trinidad Padilla López, y del exrector del CUValles, Miguel Ángel Navarro, hasta arribar a la plaza de la Liberación.

Aunque prefirió mantenerse alejado de los micrófonos, Padilla López acompañó en el templete a las y los ponentes que dieron los discursos y posicionamientos respecto a los motivos de la protesta, y permaneció junto a rectores y exrectores de distintos centros universitarios, así como personajes como el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Federico Andrade; el senador por Movimiento Ciudadano, Alberto Galarza; la diputada federal, Claudia Delgadillo, y la diputada Mara Robles, entre otros.

La última vez que Raúl Padilla había asistido a un evento de la Universidad de Guadalajara fue el pasado mes de diciembre, durante la inauguración de la edición 35 edición de la FIL, además de cuando fue, en octubre pasado, a las tomas de protesta de los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus, y de Zapopan, Juan José Frangie.

El contingente congregó a los trabajadores de la Administración Central, el Museo de las Artes (MUSA), la comunidad de algunas preparatorias metropolitanas y regionales, y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

El rector general afirma que las universidades son incómodas para los poderosos e insoportables para los gobiernos autoritarios. EL INFORMADOR /A. Camacho

La comunidad universitaria viene a defender a los jóvenes: STAUdeG

El secretario general del STAUdeG, Jesús Palafox Yáñez, enfatizó que el motivo de la megamarcha de ayer fue defender el presente y el futuro educativo de los jóvenes en Jalisco.

“La comunidad universitaria viene a defender a los jóvenes que quieren estudiar, esta marcha es por la defensa de esta institución académica y por la dignidad de los universitarios. Además de que le queremos señalar al gobernador, que es un hombre que no respeta el estado de derecho y que es un dictador, que no respeta la división de Poderes”.

El secretario del STAUdeG añadió que es indignante que el Congreso de Jalisco y el Poder Judicial obedezcan las consignas.

“Ellos se equivocan al seguir estas consignas, porque nuestra Universidad es el único equilibrio que hay en Jalisco, nosotros le señalamos sus errores y todo lo que está haciendo mal, y eso al gobernador no le gusta”.

Palafox Yáñez argumentó que el Gobierno de Jalisco no entiende que la UdeG se encarga solamente de formar hombres y mujeres de bien para el Estado.

“Con mucho orgullo y dignidad aquí estamos, esta comunidad estudiantil tiene presencia en todo el país. Es triste que el gobernador ponga en contra de la UdeG al pueblo jalisciense, él no merece ocupar el puesto que tiene, porque se ha equivocado muchas veces y no ha respetado la ley”.

Por su parte, el secretario de actas de acuerdos del STAUdeG, Jorge Vargas Moreno, destacó que no se puede abandonar a la Universidad de Guadalajara, y pidió el apoyo de la ciudadanía para que respalde a la comunidad estudiantil.

“Nuestra exigencia es recuperar el presupuesto de 140 millones de pesos que se nos arrebató, y hacer respetar la autonomía de esta Universidad”.

Vargas Moreno aseguró que ya no se deben ceder ante los caprichos y berrinches del gobernador.

“Quiero que entienda y entre en razón, un gobernador que no le apuesta a la educación trae muchos efectos negativos a su pueblo. Él quisiera que no critiquemos sus políticas públicas, pero aquí seguiremos haciéndolo porque es lo que se debe hacer”.

Sobre el presupuesto y las plazas, Vargas Moreno opinó que faltan recursos para contratar a más docentes.

“Ese presupuesto que estaba designado para nosotros, nos hace falta y por eso queremos que se nos escuche, el rector Villanueva se ha acercado con el Gobierno de Jalisco pero nuestras demandas no son tomadas en cuenta”.

Estudiantes de pueblos originarios también acudieron a la protesta en el Centro. ESPECIAL

Desaprueban gestión

El director de la Preparatoria 9, Ramón Balpuesta Pérez, dijo que la educación siempre es una prioridad para la construcción de la sociedad, y añadió que el gobernador está equivocado porque no quiere dialogar con la Universidad de Guadalajara.

“No nos queda otra alternativa que salir a las calles ante la cerrazón de un gobierno insensible que no nos escucha. Cuando él necesitó nuestro apoyo nosotros siempre estuvimos ahí, ahora nos da la espalda. Otra exigencia es que la sociedad le reclama la inseguridad y la violencia, en eso se debe centrar en vez de estar atacando a una institución que beneficia a Jalisco”. Por su parte, el director de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, Carlos Márquez Villarreal, explicó que el mandatario ha defraudado a la comunidad estudiantil y también a aquellos que le otorgaron su voto.

“Hemos recibido malos tratos por parte de un gobernador que estuvo estudiando en nuestras aulas, no es justo que se nos arrebate un presupuesto que ya estaba asignado para nosotros”.

Mientras que el director de la Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres, Sergio Aguilar Moncayo, expuso que el reclamo social cada vez es más fuerte, porque esta administración estatal ha incrementado la deuda y se ha alejado de los ciudadanos.

Denuncian boicot por parte del gobierno

A través de la Policía Vial, el gobierno estatal trató de boicotear el inicio de la megamarcha de ayer, denunciaron las autoridades de la casa de estudios.

El vicerrector ejecutivo de la UdeG, Héctor Raúl Solís Gadea, señaló que los operativos viales fueron utilizados para detener los autobuses que llevarían al alumnado al Centro de la ciudad, en planteles como el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y el Centro Universitario de Atequiza. Solís Gadea añadió que Movimiento Ciudadano no debería tener ese nombre si opta por reprimir cada manifestación o protesta que le incomoda, pues justamente el movimiento de la ciudadanía es el que genera cambios en la sociedad. El secretario general de la UdeG, Guillermo Gómez Mata, añadió que incluso se les retiraron los tarjetones a los autobuses, lo que impidió mover al 50% de los camiones que saldrían de dichos puntos. Lo anterior, señaló Gómez Mata, se interpone con el derecho constitucional a la libre manifestación.

Las autoridades educativas lamentaron que estas acciones fueron la respuesta a la incomodidad que le generó la megamarcha a las autoridades. Dos contingentes salieron de la zona del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). Este grupo se unió en uno con el contingente que aglutinó a la comunidad del CUCEI, el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) y los centros regionales de los Altos (CUAltos) y de los Lagos (CULagos), además de las preparatorias de San Miguel El Alto y Zapotlanejo, entre otras. El contingente de la Glorieta de La Normal inició sobre el paseo Alcalde con las comunidades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y del Norte (CUNorte), además de las preparatorias 7, 9, 10, 15 y 21. Frente a la Fuente Olímpica se congregaron trabajadores, estudiantes, académicos de los centros universitarios de Ciencias de la Salud , de Arte, Arquitectura y Diseño, de las preparatorias 2, 3, 11, 14 y 18 y del Hospital Civil de Guadalajara.

La plaza de la Liberación fue el punto de encuentro de todos los contingentes. EL INFORMADOR/A. Navarro

VOCES

"El mundo ideal de un gobernante autoritario, sería que todos obedecieran el tronido de sus dedos".

Ricardo Villanueva, rector de la UdeG.

"La Universidad es el único, verdaderamente único equilibrio que hay en Jalisco, que le señala sus errores, tropelías".

Jesús Palafox, secretario general del STAUdeG.

"Queremos la autonomía para formar jóvenes con capacidad de gestionar información y formarse una opinión propia".

Jesús Becerra, secretario del Sindicato Único.

"La verdadera razón del conflicto es que el gobernador nos condiciona los recursos del museo y un presupuesto justo".

Mara Robles, diputada local por el partido Hagamos.

"Resistencia significa decir la verdad aunque le incomode a los que están en el poder, significa hacer lo justo".

Javier Armenta, presidente de la FEU.

Miles de jóvenes pidieron mejorar la situación de sus planteles escolares. EL INFORMADOR /A. Camacho

PIDEN MEJORES CONDICIONES

Alumnos de prepas reclaman por falta de materiales y aulas

Materiales, máquinas y mantenimiento son algunas de las carencias que tiene la preparatoria Politécnico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), reclaman los estudiantes Paola y Jehu. “Faltan máquinas y materiales para hacer nuestras prácticas. A veces nos tenemos que estar prestando porque no alcanzamos todos”, dijo Jehu.

Paola añadió que también falla el mantenimiento y que hay pocas áreas verdes en la institución.

En la Preparatoria Jalisco también señalan faltantes. “Nuestra prepa es vieja y necesita mantenimiento, también más aulas, somos de 40 a 60 alumnos por aula. Aunque el director le mete de su dinero no es suficiente porque eso lo tendría que hacer el gobernador. Es una preparatoria pública”, dijo Diana, estudiante de esa institución educativa.

Miles de estudiantes de preparatoria se reunieron en La Normal, pero eran tantos que tuvieron que avanzar a El Santuario para hacer espacio, de donde salió el continente del Sistema de Educación Media Superior (SEMS). Antes de salir, se unieron miembros del Politécnico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acompañados de su mascota: una botarga de ajolote llamada “Polito”.

Entre gritos a favor de la institución, el contingente avanzó con más de mil personas. Al paso, la Preparatoria Jalisco se unió, con pancartas y porras de su preparatoria.

También hubo representantes de centros del norte de la Entidad, como Huejuquilla el Alto y la Escuela Wixárika. Al fondo sonaba la banda de guerra de la institución, banderas de Leones Negros y pancartas con mensajes para defender el presupuesto de la Universidad. Edificios públicos, como el Congreso de Jalisco y el Palacio de Gobierno, se encontraban rodeados por vallas. Por otro lado, informaron que el contingente de avenida Marcelino García Barragán y avenida Revolución congregó a más de 10 mil manifestantes, por lo que la salida se adelantó unos minutos. Se reunieron estudiantes, catedráticos y trabajadores, quienes cantaron y lanzaron consignas.

Acudieron estudiantes de distintas partes de la Entidad. EL INFORMADOR/E. Granados

Centros regionales reportan carencias en infraestructura

Directores de Escuelas Preparatorias Regionales de la Universidad de Guadalajara (UdeG) mostraron su sentir sobre las carencias en laboratorios, áreas culturales y deportivas.

Juan Manuel Franco, director de la Escuela Preparatoria Regional de Etzatlán, señaló que piden mejores instalaciones, más aulas y laboratorios.

“Exigiendo presupuesto justo a la universidad para más aulas, instalaciones deportivas y la autonomía, una vez que se le aprueba su presupuesto de acuerdo a la planeación, la UdeG tiene que ser la única en decidir en qué se gasta. Una cancha de futbol 7 urge, porque el deporte es clave para la educación”, dijo el catedrático.

Por su parte, Alejandro Rocha, director de la Preparatoria Regional de Degollado, invita al gobernador a que vea él mismo todo lo que falta.

“Invitaría al gobernador a todas las preparatorias, todas van a tener carencias, entre mejores instalaciones tengamos, mayor ambiente de aprendizaje, tendremos una mejor educación para los jóvenes, canchas deportivas, gimnasios, mejores aulas”, resaltó.

Christopher Alejandro Velázquez, coordinador del módulo de la Preparatoria del poblado de Oconahua, dijo que en los pueblos más apartados la situación se pone peor. “Somos unos de los módulos más rezagados en Jalisco, lo que está haciendo el rector actualmente es quitar asimetrías y buscar apoyos a las regiones impulsar a escuelas regionales, en Oconahua somos de los módulos con más carencias, aunque el módulo es infraestructura es nuevo, nos falta muchísimo material que los estudiantes tengan las mismas oportunidades que las metropolitanas, laboratorios de cómputo, de ciencias experimentales, en tanto espacios culturales y deportivos es lo que exigimos y buscamos con ese recurso”, destacó.

NO LLEGARON LOS CAMIONES

Nos venimos como pudimos: estudiantes del CUTlajomulco

Luego del boicot que denunciaron autoridades de la Universidad de Guadalajara, debido a que, supuestamente, elementos de la Policía Vial impedían el ingreso de camiones de la UdeG a Guadalajara, alumnos del Centro Universitario de Tlajomulco hicieron como pudieron para unirse a la megamarcha.

“Nos venimos como pudimos. A nosotros nos dieron ‘ride’ en camionetas tipo van al Tren y otros en sus coches, pero no llegamos todos, la mayoría se quedaron”, denunciaron dos estudiantes del Centro Universitario de Tlajomulco. Afirmaron que aunque estaban todos listos para subir a los camiones, estos nunca llegaron.

“Nos dijeron que el gobernador no dejó que llegaran y nos fuimos. Somos unos mil 600 estudiantes y llegamos (a la de plaza Liberación) como 200. El resto se quedó con los de prepas porque los directivos van a dar un mensaje allá y van a manifestarse”, añadieron.

La megamarcha de la UdeG salió de cinco puntos de la ciudad, en los que estaban contemplados los estudiantes de los centros foráneos, sin embargo, el vicerrector, Héctor Raúl Solís, informó que a los camiones se les impidió llegar a las escuelas del sur.

Este medio publicó que el gobernador de Jalisco prometió recursos para que el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) fuera el más grande del Estado, pero el apoyo quedó en palabras.

Los jóvenes mostraron el orgullo por pertenecer a la universidad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Asisten padres de familia a megamarcha

Durante la megamarcha se pudo apreciar a padres y madres de familia acompañando a sus hijos estudiantes durante la manifestación en el Centro Histórico de Guadalajara.

La señora Evelia Espino dijo que sus dos hijas buscan un lugar para entrar en la Universidad y que por ese motivo apoya esta causa.

“Queremos que suelten el presupuesto para que las futuras generaciones no se queden sin estudiar, (el gobernador) se quiere llevar todo lo que es del pueblo, y no se pone a pensar en los futuros profesionistas, sólo quiere el dinero para él y no lo aporta para la educación. Yo estoy emocionada porque los muchachos quieren salir adelante y no se quieren estancar a pesar de los obstáculos que les está poniendo nuestro gobernador”.

El señor David Robles argumentó que no se debe permitir que se les niegue el acceso a la educación a los jóvenes.

“Este presupuesto va destinado para los profesores y la creación de nuevos centros universitarios. Yo tengo dos hijos estudiando en el CUCS (Centro Universitario de Ciencias de la Salud), ellos también vinieron a la marcha porque saben que de esto depende su futuro”.

Por su parte, el señor Héctor Medina opinó que es arbitrario lo que el Gobierno de Jalisco está haciendo con la comunidad estudiantil.

“Lo que tal vez no recuerde (el gobernador) es que su papá fue rector de la universidad, no puede ser que esté jugando así con la educación, creo que esa postura debe de cambiar para que los jóvenes no se queden sin el acceso a estudiar”.

Los padres y madres de familia acompañaron a sus hijos por el recorrido en las vialidades del primer cuadro hasta llegar a plaza de la Liberación, donde se reunieron todos los contingentes.

Protesta cierra con saldo blanco

Desde antes de las 10:30 horas de la mañana de ayer, policías viales acudieron a los cinco distintos puntos de los cuales se había anunciado partirían los contingentes de la llamada megamarcha por la libertad y la autonomía de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para reunirse en la plaza Liberación, a fin de hacer los cortes viales y ayudar a las y los automovilistas a seguir rutas alternas.

Cada uno de los contingentes fue acompañado por un grupo de policías municipales, que sumaron en conjunto poco más de 100 agentes y otro de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, con alrededor de 50 elementos a fin de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil. Aunque también participó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, no detalló el número de elementos que se sumó a la vigilancia.

También asistió personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su homóloga en Jalisco, con el objetivo de que se respetara el derecho a la libre manifestación de cada una de las personas asistentes. Ninguno de los organismos hizo algún señalamiento respecto de alguna violación observada. De acuerdo con el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, fueron 103 mil las y los asistentes a la llamada megamarcha, mientras que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que fueron 46 mil. El rector añadió que tuvieron reportes de casos como Santa Anita en Tlajomulco y Atequiza que no llegaron, por lo que se manifestaron en las plazas principales de sus localidades.

Las autoridades coincidieron en que la protesta se desarrolló en paz y que la misma concluyó con saldo blanco. De acuerdo con lo informado por la UEPCBJ, los Servicios Médicos Municipales brindaron atención prehospitalaria a dos personas por desmayo, pero las estabilizaron en el punto.

