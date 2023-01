La Universidad de Guadalajara reactivó las brigadas de atención médica “Nos Late Servir”, mediante las cuales 150 estudiantes realizan su servicio social ofreciendo servicios médicos, jurídicos y culturales de manera gratuita, como primer sede para este año 2023 la preparatoria 15 de San Juan de Ocotán, Zapopan.

La titular de la Unidad de Servicio Social de la UdeG, Nayeli Robles, explicó que este servicio de atención gratuita comenzó en septiembre del año pasado con la atención de más de cinco mil personas quienes recibieron más de 22 mil servicios médicos y asesorías en materia jurídica y financiera en 13 preparatorias de la Universidad.

Ante el éxito del proyecto, aseguró que para este 2023 se pretende llegar a más de 10 mil ciudadanos, en el primer semestre del año en los municipios que forman parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para ampliar la cobertura a las preparatorias ubicadas al interior del Estado a partir del mes de julio.

Comentó que para el AMG los servicios se estarán brindando los días sábados en un horario de 10 a 14 horas, mientras que una vez que se consoliden las visitas a las preparatorias en el interior de Jalisco se brindarán consultas los días viernes y sábado, para poder captar a la mayor parte de la población en necesidad de estos servicios.

Aseguró que los alumnos que prestan su servicio social como parte de las brigadas, se sienten entusiasmados de comenzar a poner en práctica sus conocimientos en campo, así como ayudar a la población que requiere de atenciones y no cuentan con los recursos suficientes para obtenerlos.

En las brigadas “Nos Late Servir” la ciudadanía podrá encontrar consultas médicas y odontológicas, pruebas rápidas de Covid-19, dengue, VIH y hepatitis C, asesorías nutrimentales, psicológicas, jurídicas y contables, además de la aplicación de vacunas en esquema completo para niños y personas adultas mayores, antihepatitis B, influenza y tétanos para población en general, así como antirrábica para perros y gatos.

La información acerca de las sedes de las brigadas se puede consultar en www.noslateservir.udg.mx, así como por medio de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y volanteo en las colonias cercanas a las escuelas próximas a participar.

“De no ser por este servicio, no podría pagar las consultas” Cristina Valladares, madre de una estudiante de la preparatoria 15, aseguró que este tipo de servicios médicos y de asesoramiento suelen tener costos muy elevados en instituciones privadas, por lo que consideró que si no fuera por el acercamiento que realiza la Universidad de Guadalajara no podría acceder a las consultas. “No es algo que esté al servicio de todos sinceramente, una consulta en el dentista es muy cara y pues si nos ponen a disposición la ayuda sin costo, la tomamos”, comentó.

Francisco Gónzalez señaló que la realización de estudios médicos para detectar virus o enfermedades vía sanguínea suele tener costos muy elevados en el sector privado, por lo que refirió que la mejor opción para cuidar el bolsillo y la salud es hacer uso de este tipo de programas. “Yo vine porque vi que lo están haciendo gratis y es abierto al público algo, mejor aprovechar, porque si vas a otro lado te va a salir más caro”, manifestó.

Por su parte, Tatiana Ramírez, alumna de la preparatoria 15, apuntó que optó por hacer uso del servicio debido a que algunos de sus amigos están laborando en el mismo, además de que consideró que los servicios son de buena calidad, muy cerca de su casa.