UDG: Exige PRI Jalisco la liberación de los tres jóvenes universitarios

Por considerarlo un caso de persecusión política, que además atenta a la represión, el PRI Jalisco alzó una exigencia a las autoridades estatales para que los tres jóvenes universitarios contra quienes se dictó prisión preventiva el pasado 5 de enero.

Se trata del expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Javier Armenta Araiza, así como los estudiantes Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor, a quienes se les acusa del delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas, por la ocupación, a manera de protesta, de un predio de 13.6 hectáreas en propiedad de privados.

“No podemos creer que en este Estado, que el Estado jalisciense criminalice a jóvenes que su mayor pecado, su mayor delito, sea luchar por sus causas, por sideales, sus sueños, por sus convicciones. Parece que en pleno 2023 hemos regresado a una época que ningún mexicano ni mexicana quisiera volver a vivir: el de la represión desde las instituciones públicas. Parece que hoy el hablar de causas es hablar de delitos, hoy aquienes alzamos la voz se nos señala, se nos estigmatiza. ¿Por qué no se hace justicia y se deja ir con todo el Estado mexicano y jalisciense en contra de los verdaderos criminales? En este Estado sigue imperando la impunidad”, expresó la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, este domingo en rueda de prensa.

Por ello es que en representación del PRI estatal exigió que los tres jóvenes sean liberados el martes, día en el cual concluye la prisión preventiva dictada por el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, y en la cual se prevé llevar a cabo la continuación de la audiencia para decidir si son vinculados a proceso, pues insistieron, se trata de un acto de represión ante lo que consideraron los integrantes de este partido, es una amenaza a los intereses propios del gobierno estatal, así como un acto que forma parte de las luchas políticas del Gobernador contra la Universidad de Guadalajara.

"El gobernador está reprimiendo a unos jóvenes por participar en la recuperación de un parque que no es de un grupo inmobiliario"

“En este Estado han pasado más de dos años del magnicidio de Aristóteles Sandoval, y hoy seguimos sin tener respuestas claras, sin que la justicia llegue a sus familiares, sin que la justicia se haga valer, pero el Estado Jalisciense ha decidido usar toda su fuerza para ir en contra de tres jóvenes que sus únicos delitos han sido luchar para recuperar un área verde, un espacio público”, lamentó.

Al respecto de los hechos, el hermano de Ilich Cisneros González, uno de los tres jóvenes encarcelados, reconoció la lucha de su hermano, sumada hoy a las causas sociales que representa la defensa del Parque Huentitán, predio en cuestión de la represión, pues dijo, desde los 14 años ha visto por el activismo en favor de la sociedad cuando se sumó a la lucha de la defensa de Colomos III.

“El ha ido encabezando sus causas sociales en compañía de sus amigos, y no queremos que esto quede aquí. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, el gobernador está reprimiendo a unos jóvenes por participar en la recuperación de un parque que no es de un grupo inmobiliario, es de todos los jaliscienses. Que esta causa no quede aquí, esta causa no es de Ilich, ni de Armenta ni de Alexis, es de todos. Les pedimos que todos salgan desde sus trincheras para que esto no quede impune”, dijo el joven.

“Donde nosotros vemos un parque ellos ven un negocio”

La presidente de la Red de Jóvenes por México en Jalisco Regina Martínez, lamentó las acciones emprendidas por el gobierno de Jalisco al considerarlas “graves y lastimosas, pues de lo único que se les acusa es de defender un predio destinado a ser un parque para el disfrute de la ciudadanía”. Señaló que se siente orgullosa de que las juventudes de este partido se sumen a su apoyo desde que los tres jóvenes se manifestaron en el predio al tomarlo en marzo de 2021, ayudándolos incluso en la plantación de árboles porque “se sienten parte de la causa”, y no solo porque uno de los tres jóvenes, Ilich Cisneros, es compañero de este agrupamiento.

La dirigente de Juventud Popular del PRI, Paola Cosío, lamentó que la actual administración “atente contra el medio ambiente a partir del ecocidio” propiciando la muerte de peces y carpas en Cajititlán; permitido la construcción de departamentos en espacios donde escasea el agua y legalizó y fomentó la venta de las Villas Panamericanas.

“Donde nosotros vemos un parque ellos ven un negocio”, añadió. Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes la diputada Hortensia Noroña Quezada, y los diputados Julio Covarrubias y Hugo Contreras, quienes coincidieron, el gobierno de Jalisco debe demostrar que existe la separación de poderes, que el Ejecutivo no tiene injerencia sobre el judicial, y que este caso “es un asunto entre particulares” como lo ha señalado el gobernador estatal, y no una vendeta por su parte al considerar que la lucha emprendida por los estudiantes atentó contra sus intereses políticos e inmobiliarios, señalaron.

FS