Las universidades juegan un papel de suma relevancia para las sociedades, pues son los espacios donde se genera el conocimiento en materia de educación superior y desde donde se aporta a la investigación para el desarrollo de las sociedades mismas en sus distintos ámbitos y enfoques, pero también donde se forma a los seres humanos que habrán de conformar esas sociedades.

La Zona Metropolitana de Guadalajara se ha posicionado como un núcleo de grandes universidades que ofrecen una amplia oferta educativa para las y los estudiantes, no solo de Jalisco y de la región Occidente, sino también de otros lugares de México y del mundo.

Uno de esos espacios ha sido, precisamente, la Universidad Panamericana, institución privada de educación superior que ha consolidado una trayectoria de poco más de cuatro décadas en Guadalajara gracias a su excelencia académica, su modelo humanista, su compromiso con la formación integral de los estudiantes y por las aportaciones de la academia a la sociedad tapatía y al Estado.

Sus orígenes se remontan al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), fundado en 1967 por académicos y empresarios de la época en busca de formar directivos de alto nivel, siendo este el motor inicial de la universidad que conocemos hoy día.

Poco después nació el Instituto Panamericano de Humanidades (IPH), que en 1978 fue elevado al rango de universidad bajo el nombre de Universidad Panamericana (UP), y dos años después, en 1980, el IPADE se integró formalmente a la UP como su escuela de negocios, consolidando un modelo educativo que integra las humanidades, la empresa y la investigación con bases éticas y de responsabilidad social.

La expansión de la universidad hacia el occidente de México se concretó un año después, cuando en 1981 se colocó la primera piedra del Campus Guadalajara en un terreno de la Colonia Ciudad Granja, en Zapopan, donde permanece hasta hoy día.

Fue el 7 de septiembre de ese año cuando la institución abrió sus puertas a la sociedad tapatía con apenas tres licenciaturas (Administración y Finanzas, Ingeniería Industrial y Relaciones Industriales), una pequeña biblioteca y alrededor de 90 estudiantes. El plantel estuvo a cargo del primer rector: Sergio Villanueva Varela, bajo cuya dirección se sentaron las bases de lo que con el tiempo se convertiría en una de las universidades privadas más influyentes de Jalisco.

A la par de la sociedad tapatía y del Occidente del país, el campus Guadalajara de la Universidad Panamericana ha sostenido un crecimiento y desarrollo constante. De iniciar con tres licenciaturas, ha alcanzado hoy una amplia oferta académica que incluye escuelas y facultades en áreas como Derecho, Ingeniería, Ciencias Económicas y Empresariales, Comunicación, Hospitalidad, Pedagogía, Psicología y Arquitectura, además de diversos programas de posgrado.

La infraestructura también se ha transformado: de los primeros edificios modestos del campus, pasó a un complejo universitario compuesto no solo por aulas interactivas, sino por laboratorios, auditorios, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, espacios de innovación y emprendimiento, instalaciones deportivas, una biblioteca renovada y áreas culturales que complementan la vida académica.

“A las instalaciones iniciales se sumaron diferentes edificios que reflejan la evolución del modelo educativo. En 2024 se inauguró el Complejo de Pádel AGA y el Business Research Center (BRC), con laboratorios especializados en neurociencia, innovación, retail y finanzas, reafirmando el papel del campus como generador de conocimiento aplicado y vinculado con la innovación tecnológica, mientras que en este 2025 se reinauguró el Centro de Manufactura y Diseño (CMD), un espacio que ofrece innovación, aprendizaje práctico y tecnología de vanguardia a los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura”, afirma la UP en su plataforma oficial.

De trascendencia nacional e internacional

En el ámbito nacional e internacional, la Universidad Panamericana ha logrado consolidar un prestigio que se refleja en los rankings más reconocidos. La institución figura entre las primeras universidades privadas de México en evaluaciones como QS Latin America University Rankings y Times Higher Education.

Su modelo educativo, centrado en la persona, ha sido un factor clave para que sus egresados tengan un alto nivel de empleabilidad y sean reconocidos por su preparación profesional y ética en distintos sectores.

En su vínculo con la Prelatura del Opus Dei, organización que busca formar personas en la verdad, la excelencia y el compromiso social, la Universidad Panamericana también ha apostado por establecer un sello particular de orientación espiritual y formación en valores.

En Guadalajara, el campus se ha afianzado como uno de los referentes educativos más importantes de la región Occidente.

A partir de su inicio de cursos más reciente, la UP suma a seis mil estudiantes de licenciatura y programas de posgrado, así como un sólido cuerpo docente que, en su gran mayoría, cuenta con estudios de doctorado y diversas investigaciones publicadas.

Así, a lo largo de más de cuatro décadas, el crecimiento ha sido no solo cuantitativo, sino también cualitativo, con programas acreditados, convenios internacionales y vínculos con empresas e instituciones que fortalecen la formación profesional de sus alumnos.

La conducción del campus Guadalajara ha pasado por cuatro rectores desde su apertura en 1981. Tras la dirección inicial de su primer rector, el licenciado Sergio Villanueva, la universidad contó con el rectorado del doctor Juan Gerardo de la Borbolla (2008-2018), seguido por el doctor José Antonio Esquivias (2018-2024), y actualmente es el doctor Abraham Mendoza Andrade quien asumió el cargo de rector en agosto de 2024 y quien ha planteado la importancia de continuar el camino de excelencia y consolidar la innovación educativa en un entorno cada vez más competitivo y globalizado.

“En sus más de cuatro décadas, la Universidad Panamericana campus Guadalajara ha pasado de ser un proyecto modesto a convertirse en un referente nacional e internacional de educación superior en el occidente de México. La historia del campus refleja la evolución de una institución que logró convertir una visión filosófica en un impacto social real”, afirma la propia institución.

CT