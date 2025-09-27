¿Qué alimentos ayudan a bajar de peso de manera saludable?

Alcanzar un peso saludable a menudo implica enfrentar incertidumbres, consejos confusos y expectativas poco realistas. No obstante, un equipo de expertos en nutrición de Harvard creó una guía que destaca alimentos que pueden ayudar a perder peso de forma efectiva y saludable.Según estos especialistas, lo más importante es la combinación adecuada de nutrientes, la sensación de saciedad que generan y cómo cada alimento contribuye a mantener niveles de energía estables.Harvard destaca que no existe un producto milagroso que, por sí solo, haga que bajes de peso. La clave está en una dieta variada donde se incluya fibra, proteínas y grasas saludables.Según el Departamento de Nutrición de Harvard, estos alimentos generan un balance que favorece el control del apetito y evita los picos de azúcar en la sangre que suelen generar antojos repentinos.De acuerdo con la Mayo Clinic, la inclusión de alimentos frescos y poco procesados también asegura una mayor absorción de los nutrientes. Además es poco conocido que estos alimentos no solo influyen en el peso, sino también en la salud cardiovascular y digestiva.Los especialistas de Harvard coinciden en que los alimentos que más contribuyen a bajar de peso comparten características clave: son saciantes, tienen bajo contenido calórico y poseen compuestos que favorecen la digestión.Beneficios principales de los alimentos recomendados por Harvard:De acuerdo con la guía de Harvard "Healthy Eating Plate" la efectividad de estos productos se potencia al combinarlos: por ejemplo, una fuente de proteína junto con fibra vegetal genera un efecto de saciedad prolongado. Además, incluirlos en preparaciones sencillas —desde desayunos con granos integrales hasta cenas ligeras con vegetales y proteínas magras— facilita que se conviertan en un hábito saludable.La Universidad de Harvard también hace mención de que el estilo de vida acompaña a la alimentación. Dormir bien, mantenerse activo y gestionar el estrés son factores que refuerzan los beneficios de cada alimento.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP