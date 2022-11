Tras reiterar que los fondos etiquetados a la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el presupuesto estatal 2023 es el “presupuesto más grande de la historia”, el gobernador de Jalisco negó que la disminución de 37 millones de pesos (MDP) en el subsidio estatal ordinario afecte a la casa de estudios.

También sostuvo que la reasignación fue decisión de los diputados, y negó que se castiguen las manifestaciones, aunque recriminó que se financien con recursos públicos.

“Aquí en este Estado se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero no con dinero público, ese dinero es para poder garantizar que la Universidad cumpla con sus funciones, si se gastan casi 40 millones de pesos para organizar marchas, conciertos y publicar desplegados, pues me parece que está muy difícil poder sostener el discurso de que no les alcanza el dinero. El dinero que los diputados decidieron reasignar no se le quita a la UdeG, sino que se le quita al uso discrecional de Raúl Padilla para fines políticos y ese dinero se va integro para poder hacer un Centro Universitario que creo de mucha utilidad va a ser para la ciudad y para la Universidad de Guadalajara”, expuso.

Agregó que las cifras de impacto inflacionario y la reducción del gasto por alumno, son estadísticas usadas a modo por parte del rector, Ricardo Villanueva.

El titular del Poder Ejecutivo estatal negó que su administración haya intentado sabotear la “megamarcha” de universitarios, y sobre la suspensión de la Línea 1 del Tren Ligero dijo que un automóvil bloqueó las vías y que el servicio de Macrobús en la Calzada Independencia se interrumpió por la marcha.

El gobernador comentó que está abierto al diálogo con autoridades universitarias, pero lo condicionó, aunque subrayó que hará lo que esté a su alcance para que la UdeG recupere su función sustantiva y deje de ser manipulada por el grupo que la controla.

“Cuando ellos actúen como autoridades universitarias y no como emisarios de Raúl Padilla nosotros estamos listos para platicar y ver qué más podemos hacer. En realidad, estoy muy tranquilo porque hay un presupuesto fuerte que puede usarse para las funciones sustantivas de la Universidad”, argumentó.

Sobre la aprobación del paquete presupuestal estatal, el gobernador dijo que es un presupuesto sólido y destacó que se llegó a un acuerdo con la mayoría de las bancadas parlamentarias.

Según lo aprobado en el presupuesto estatal 2023, la UdeG recibirá seis mil 835 MDP, lo que representa 37 millones menos que lo contemplado en la iniciativa que presentó el gobernador. Ese monto se reasignó al rubro de infraestructura educativa que ejerce la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; con el ajuste, el fondo para infraestructura educativa creció a 272.1 millones.

Respecto a la protesta de universitarios, autoridades estatales refirieron que hubo 38 mil asistentes en las marchas y 12 mil en la concentración de Plaza Liberación.

GC