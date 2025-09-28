El kéfir, una bebida fermentada similar a un yogur líquido, se ha popularizado en los últimos años como uno de los alimentos probióticos más recomendados para cuidar la salud. Pero surge la pregunta: ¿Qué tan bueno es tomarlo a diario?El kéfir se elabora a partir de leche o de agua y se caracteriza por ser una bebida probiótica rica en vitaminas, minerales y aminoácidos. Además de aportar nutrientes, cumple un papel importante en el equilibrio de la microbiota intestinal, por lo que es considerado un alimento funcional. Entre sus propiedades se destacan efectos antiinflamatorios, antihipertensivos y antimicrobianos.Agregar a nuestra dieta diaria el kéfir puede mejorar la salud digestiva, reforzar el sistema inmune y favorecer la absorción de nutrientes. Sin embargo, especialistas recomiendan introducirlo poco a poco en la dieta, ya que en personas con sistemas digestivos sensibles podría generar molestias como hinchazón o diarrea.Los especialistas destacan que el kéfir puede ofrecer múltiples beneficios:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS