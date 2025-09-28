El infarto al miocardio, comúnmente llamado ataque al corazón, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Aunque en muchos casos ocurre de manera repentina, especialistas en cardiología advierten que el cuerpo suele enviar señales de alerta días o incluso semanas antes del episodio. Reconocer estos síntomas a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.El dolor no siempre se concentra en el pecho. Puede irradiarse al brazo izquierdo, la espalda, el cuello, la mandíbula o incluso al estómago.Los expertos subrayan que ante cualquiera de estas manifestaciones es fundamental buscar atención médica de inmediato. No deben ser ignoradas ni atribuidas únicamente al cansancio o al estrés.BB