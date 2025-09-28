El kéfir es una bebida ancestral que se ha consumido por miles de años y hasta nuestros días. Pero, ¿por qué es una bebida popular en la actualidad? En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre el kéfir.

¿Qué es el kéfir?

El kéfir es una bebida de leche fermentada hecha con granos de inicio, que contiene bacterias y levaduras. Una de sus ventajas es que se puede preparar con cualquier tipo de leche, como cabra, oveja, vaca, soya, arroz o coco.

En términos científicos, los granos de kéfir de leche contienen una compleja mezcla simbiótica microbiana de bacterias del ácido láctico y levaduras en una matriz de polisacáridos y proteínas.

¿Cuáles son los beneficios del kéfir para la salud?

El kéfir contiene un alto nivel multivitamínico, como:

Vitamina B12

Calcio

Magnesio

Vitamina K2

Biotina

Folato

Enzimas y probióticos

Gracias a sus compuestos y nutrientes, el kéfir tiene múltiples beneficios para la salud, entre ellos:

Fortalece el sistema inmunológico y protege las células.

Mejora la absorción del calcio y fortalece los huesos.

Reduce la probabilidad de desarrollar cáncer.

Ayuda a la digestión.

Contribuye a reducir el riesgo de problemas respiratorios como alergias y asma.

Mejora la calidad de la cicatrización de las heridas en la piel y puede proteger el tejido conectivo.

Alivia los síntomas de la intolerancia a la lactosa.

Esta bebida ha sido consumida durante miles de años y, gracias a sus altos beneficios para la salud, sigue siendo una de las preferidas en la actualidad.

Con información de Asociación de intolerantes a la lactosa España.

