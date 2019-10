Tribunal rechaza impugnar reforma judicial

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) rechazó interponer una controversia constitucional contra la reforma al Poder Judicial que avaló el Congreso local.

Con sólo 18 magistrados presentes, se logró el quorum necesario para someter a votación la propuesta, que se aprobó por unanimidad.

En la sesión del martes, Luis Enrique Villanueva, Lucía Padilla, María Eugenia Villalobos, Rogelio Assad, Higinio Ramiro Ramos, Arcelia García y Marcelo Romero se opusieron a la medida y abandonaron la sala. Ayer no estuvieron presentes, al igual que Carlos Trejo y Celso Rodríguez.

“Es un ejercicio democrático en el que se razonó un voto con toda la responsabilidad y de cara a la sociedad. Estamos convencidos de que tenemos que rendir mejores cuentas”, dijo el presidente del STJE, Ricardo Suro.

La reforma al Poder Judicial, aprobada por el Legislativo el 25 de septiembre, suprimió el haber de retiro de jueces y magistrados, estableció los exámenes de control de confianza y cambió la dinámica para los nombramientos.

Desde el 9 de julio, el pleno ya había acordado interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se desechó.

Sin embargo, Suro resaltó que cada juzgador puede interponer amparos particulares para defender el superbono o evitar ser evaluado.

Luego de esta decisión, el gobernador Enrique Alfaro negó haber negociado o prometer prebendas a los magistrados. Afirmó que los 18 que votaron para frenar la controversia constitucional entendieron que más allá de una cuestión jurídica, había una decisión ética y moral que defender.

“Yo no ofrezco nada a cambio. A mí no me interesa tener injerencia en el Poder Judicial, me interesa que funcione bien y pueda recuperar la credibilidad en la impartición de justicia”.

Decisión del STJE divide a bancadas

La determinación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de no acudir a la controversia constitucional para revertir la reforma que los obligará a presentar exámenes de control de confianza y que eliminó el haber de retiro, dividió opiniones entre los diputados locales.

La presidenta del grupo parlamentario de Morena, Érika Pérez, lamentó que se haya desistido de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Insistió en que puntos como eliminar el haber de retiro y las pruebas de control de confianza violentan la legislación.

Salvador Caro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, celebró la determinación del Tribunal, aunque reconoció que la corrupción y malas prácticas no terminarán por decreto.

Por su parte, la priista Mariana Fernández se dijo respetuosa de las decisiones tomadas por este Poder. Reiteró su postura sobre que la reforma tiene inconsistencias que harían procedente una controversia.

Por último, el coordinador de la fracción panista, Gustavo Macías, destacó la madurez de los juzgadores, quienes, dijo, asumieron una postura positiva que será para bien de la impartición de justicia en la Entidad.

Avanza iniciativa que hace públicas las sentencias

La propuesta del senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, para hacer públicas todas las sentencias que emita el Poder Judicial federal y de las entidades federativas, primera, fue aprobada por la Comisión de Asuntos Legislativos y se prevé que se vote en el pleno del Senado la próxima semana.