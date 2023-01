Desde finales del pasado mes de octubre de 2022, los usuarios del transporte público ya pueden abonar saldo a las tarjetas Mi Movilidad y Mi Pasaje en Jalisco directamente desde su teléfono celular con cargo a su tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, son pocos los ciudadanos que utilizan esta opción debido al desconocimiento de la disponibilidad de las recargas por medio de una aplicación.

Según se establece en la app de Mi Saldo, se pueden hacer recargas de 30, 50 y 100 pesos, las cuales tendrán una comisión de 2.50, 3.50 y 4.50 respectivamente. Cabe resaltar que esta comisión se cobra en cada una de las recargas que realices en tu cuenta.

El Informador cuestionó a usuarios del tren ligero en la estación Plaza Universidad, quienes en su mayoría desconocían que existe la opción de realizar la recarga fuera de las máquinas en recarga y compra de pasajes.

Salomé Gómez comentó que desconocía la opción y aunque ahora está al tanto, aseguró que no es una alternativa que tomaría debido a las comisiones que cobra el servicio, "sigue saliendo más caro, porque pierde uno dinero aunque no traigas".

Por su parte, Juan Manuel Armas también aseguró que no tenía conocimiento de la posibilidad de recargar el saldo de las tarjetas por medio de una aplicación móvil, pero señaló que la idea es buena cuando no se cuenta con la disponibilidad de dinero en efectivo para hacer uso de alguna de las diferentes modalidades de transporte público.

Mientras que Silvia Ávalos y Laura Rodríguez concordaron en que el servicio puede ser beneficioso para sacarte de apuros "cuando andas a las carreras o no te trajiste la carretera". No obstante, Laura apuntó que el cobro de comisiones le parece excesivo, por lo que no sería una opción a utilizar.

El 24 de octubre de 2022, el Gobierno del Estado anunció que la firma de un convenio entre la Secretaría de Transporte y la empresa que desarrolló la aplicación Mi Saldo para poder realizar las recargas vía digital y aseguró que el primer día de este servicio más de tres mil 700 usuarios del transporte público abonaron a la tarjeta Mi Movilidad o Mi Pasaje.

LEE TAMBIÉN: Repuntan viajes de MiBici y planean ampliar estaciones

OF