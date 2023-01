Saúl Rodríguez vivía en Atemajac y para llegar a su trabajo, en la colonia Americana, tomaba dos camiones al día. Sin embargo, tras varios meses de laborar en casa por el COVID-19, regresó a su oficina y tomó la decisión de mudarse a Santa Teresita, aprovechando que en la esquina de su casa hay una estación de MiBici. “Me animé porque sentía que antes perdía mucho tiempo en el transporte público. Ahora agarro la bici para ir al trabajo y lo siento hasta de ejercicio. Era muy estresante ir en las horas pico todo apretado… pero ahora hasta disfruto la vista cuando voy pedaleando”.

Con el regreso total a la presencialidad, los viajes hechos por usuarios del programa MiBici, como el caso de Saúl, repuntaron.

El llamado al aislamiento hecho en 2020 ante la llegada del virus hizo que disminuyera drásticamente el uso de este servicio a 2.8 millones de viajes durante esa anualidad, luego de que en 2019 se tuviera un récord de 4.6 millones, de acuerdo con los datos abiertos de este sistema público.

Pero el saldo del año pasado es que se logró repuntar con un total de 4.1 millones de traslados en el sistema de MiBici.

“Es lo mejor para trasladarse en algunas zonas de la ciudad, como el Centro. Pero se requieren más estaciones hacia el Sur y Norte de la ciudad”, pidió Arturo Martínez.

El programa de MiBici comenzó a operar oficialmente en diciembre de 2014. En aquel entonces eran 860 bicicletas con 86 estaciones, pero ahora suman más de 21 mil 500 usuarios, tres mil 200 bicicletas y 300 estaciones en tres municipios de la ciudad: Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Y desde el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) ya se analiza la ampliación de las estaciones y la adquisición de más bicicletas, con la intención de mejorar el servicio.

Las personas de entre 25 y 34 años son quienes más utilizan este medio de transporte (47.5%).

Los usuarios del programa MiBici aprovechan la infraestructura que las autoridades han habilitado recientemente, como el carril BusBici, que desde el año pasado se puso en marcha en avenida Hidalgo. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Mantenimiento y balanceo, principales fallas de MiBici

Pese a que los viajes de MiBici Pública han ido en aumento en el último año, hay fallas que a los usuarios de este sistema de transporte les gustaría fueran solventadas, como la falta de mantenimiento, cambio de refacciones y las fallas en el balanceo.

El balanceo es la administración de bicicletas entre los puertos de mayor y menor demanda, para tener disponibilidad de unidades.

Gerardo es usuario de MiBici Pública desde que comenzó a operar en 2014. Desde entonces y gracias a la facilidad que le había dado para trasladarse por la ciudad, había estado renovando su suscripción año con año.

Sin embargo, hoy Gerardo se encuentra en duda de renovar una vez más su membresía, pues lamenta que cada día tiene mayores complicaciones para circular debido a las fallas.

“Estoy muy descontento. Cada vez hay menos bicis en las estaciones, es muy común encontrar estaciones vacías, o lo contrario, encontrar estaciones llenas cuando quieres anclar tu bicicleta. Lo que yo mejoraría del programa es el balanceo porque no existe en horas pico donde yo me muevo, que es Juárez, El Country o Zapopan Centro. Eso, además de que cada vez las bicis están en peor estado, con asientos rotos, que no funciona el ajustador, frenos que no sirven”, lamentó Gerardo.

Roberto pasa habitualmente la misma situación. Él se mueve por zonas como los alrededores de la avenida México, Américas, la Zona Centro, y la Minerva, puntos donde después de las 18:00 horas no hay bicicletas.

“Me pasa muy seguido por las zonas donde circulo que no hay bicicletas o están muy llenas y no puedo anclar la bici de regreso. No es posible que no puedan ver en el sistema dónde no hay bicis para que no pase eso. Es útil, sí, pero por ejemplo cuando uno lleva prisa ya perdió más tiempo en andar buscando una bici o un puerto con espacio para anclarla de regreso”, contó el joven, quien apenas sacó su suscripción el semestre pasado.

Otro caso es el de Claudia, quien se mueve por la zona Centro de Guadalajara y la zona Centro de Zapopan. Ella es usuaria desde 2021 y consideró que es una buena opción para moverse al trabajo, sin embargo, una de sus molestias es que, pese a que la aplicación suele marcar bicicletas disponibles, al llegar estas se encuentran en mal estado.

“Da gusto ver que hay disponibilidad, pero luego una llega y resulta que nadie la ha agarrado porque tiene la llanta baja, porque no le sirve el freno, porque se baja el asiento o cosas del tipo. A veces por prisa las agarro, pero luego tengo que estar pasando por otros puertos para cambiarla a la primera oportunidad, y eso me hace perder tiempo”, lamentó.

Piden mayor limpieza

Para Cristóbal Guardado, el servicio de MiBici es óptimo para sus necesidades de movilidad. Sin embargo, el problema al que se suele enfrentar es la falta de espacios para acomodar una bicicleta después de haber utilizado el servicio. Consideró que en las estaciones de la zona centro de Guadalajara son escasos los ciclopuertos para la cantidad de bicicletas que circulan. “Está muy bien el servicio, sólo que en ciertas ocasiones las estaciones están llenas y es muy difícil en la zona centro estar moviéndonos para buscar estaciones libres. Sería cuestión de poner más estaciones, porque de repente hay que hablar o meternos en la aplicación para que nos den más tiempo”, apuntó.

Por su parte, David López resaltó que la cantidad de bicicletas disponibles para el uso, así como la distribución de los puertos es suficiente para sus necesidades. El gran faltante al servicio, a su parecer, es la limpieza y mantenimiento de las bicicletas. “En términos generales, el servicio es muy bueno. Los puertos están bien y creo que no están lejos de lo que uno necesita. Pero las bicis necesitan más mantenimiento, por temas de vandalismo o algunas que ya están rotas de los pedales, la canastilla o las luces. Luego a uno no lo ven”, refirió.

En este mismo sentido coincidió Víctor de Anda, quien comentó que existen bicicletas que no cuentan con los cuidados suficientes por parte de la ciudadanía que utiliza el servicio. Esto ha llevado a que encuentre bicicletas con asientos rotos o zafados, mismas que, aseguró, ha denunciado por medio de la aplicación móvil.

Mientras que Carín Ávila afirmó que el servicio que ofrece MiBici es bueno en todas sus extensiones. Sin embargo, consideró que lo que le falta a la ciudad son más espacios de movilidad segregada para ciclistas, pues refirió que son muchos los vehículos de transporte privado en comparación a las bicicletas que circulan en las calles.

En cuanto a la aplicación móvil de MiBici, los usuarios entrevistados consideraron que es buena, aunque solo la utilizan para checar la disponibilidad de bicicletas en las estaciones cercanas a donde circulan.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, las actividades de rebalanceo se distribuyen en cuatro horarios: madrugada de 1:00 a 5:30 horas, matutino de 05:00 a 12:30 horas, intermedio de 10:00 a 18:00 y vespertino de 16:00 a 00:00 horas.

MiBici es una alternativa de movilidad no motorizada que va en auge en la ciudad. EL INFORMADOR/A. Camacho

PROGRAMA

Alternativa sustentable

El uso del servicio de MiBici como transporte público es una alternativa de movilidad para miles de ciudadanos, en 2022 se registraron más de cuatro millones de viajes en las bicicletas públicas del programa.

Sin embargo, los usuarios del servicio consideran que persisten temas que pueden mejorar, como la ampliación de ciclopuertos, así como el mantenimiento y mejora de las unidades.

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara informó que se encuentra en la etapa de gestión para la adhesión de nuevos ciclopuertos para este 2023.

Ocho de cada 10 van a su trabajo

El pasado 22 de septiembre, este medio de comunicación publicó que, de acuerdo con la Encuesta de Hábitos y Percepción Ciclista 2021, presentada ese día en el marco del Día Mundial sin Automóvil por autoridades y organizaciones en materia de movilidad, ocho de cada diez ciclistas usan la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. El resto lo utiliza para cuestiones como hacer compras, como recreación o para ir a la escuela.

El 45.2% de ciclistas que participaron en el ejercicio señalaron que fueron el ahorro económico y los beneficios a la salud lo que los motivó a usar la bici como medio de transporte.

La encuesta también reveló el perfil ciclista: en su mayoría es hombre, el 77% del total son ciclistas cotidianos, mientras que el 9.6% son ocasionales; el resto lo usan como medio de trabajo o con fines recreativos. La mayoría de ciclistas de la ciudad tienen entre 20 y 29 años, seguido por el bloque de entre 30 a 39 años.

El ejercicio dio a conocer que el 43% de las personas ciclistas usan el transporte público como medio de transporte secundario, seguido de "caminar", el automóvil, la motocicleta y por último, taxis de plataforma. También el transporte público es el principal medio con el cual los ciclistas suelen completar sus viajes.

Según reveló la encuesta, la mitad de los ciclistas de la ciudad comenzó a utilizar la bicicleta como medio de transporte entre siete y poco más de 11 años atrás, coincidiendo con el auge de los movimientos sociales en 2007 y la llegada de MiBici Pública.

Usuarios llaman a mejorar la calidad. EL INFORMADOR/A. Navarro

COBERTURA

Solicitan más ciclopuertos en el sur de la ciudad

La red de ciclopuertos y bicicletas del programa MiBici Pública ha crecido casi cuatro veces desde que comenzó a operar en 2014. Inició en el municipio de Guadalajara con 860 bicicletas, y hoy son más de tres mil, sin embargo, todavía hay zonas de la ciudad que no cuentan con este servicio, a las cuales las personas usuarias piden que lleguen para poder mejorar sus traslados.

Uno de estos puntos es el corredor hacia el sur de la ciudad. De acuerdo con Ceci Chávez, un ejemplo de ello es hacia la zona de Camino Real a Colima, que suele ser una vía de flujo paralela a López Mateos, una de las vialidades con mayores complicaciones por el tráfico.

“Sería magnífico, el problema es que no hay ni las vialidades ni la seguridad para que fuera viable, sin embargo, la necesidad sí está muy presente”, lamentó.

Vania Contreras también consideró que es necesario que existan estaciones hacia el sur, especialmente por López Mateos, una vía que utiliza diariamente para ir al trabajo, lo cual facilitaría el desfogue de vehículos hacia aquella zona de la ciudad.

“A mí me gusta la idea de que pudieran existir bicicletas hacia el sur para aquellas personas que trabajamos en las industrias que se encuentran allí; muchos dejaríamos el carro y nos pondríamos a pedalear. También beneficiaría a las personas que vienen para acá desde Tlajomulco, ahora que andan proponiendo soluciones viales para López Mateos deberían considerar esa opción, sumando también una ciclovía”, dijo por su parte Raúl Vargas.

Alejandro Peña consideró que hace falta que sean instalados más ciclopuertos y bicicletas hacia el oriente de la ciudad, aprovechando las ciclovías que se han estado construyendo para aquella zona, siempre y cuando se logre una interconexión entre las estaciones.

Por último, Salvador Gómez, consideró que deben extenderse los ciclopuertos a la mayor parte de las estaciones del Tren Ligero, ya que actualmente no hay hacia el norte más allá de los instalados alrededor de la Biblioteca Pública del Estado, pudiendo tener mayor número de interconexiones en puntos como Periférico Norte en el caso de la Línea 1 del Tren Ligero.

A MEJORAR

¿Qué piden los usuarios de MiBici?