Tras permanecer cerrado seis años por los daños que sufrió durante la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, hoy abrió sus puertas de nuevo el Templo de San Francisco de Asís, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara, para recibir a la feligresía, visitantes y turistas del corazón de la ciudad.



Tras una ceremonia litúrgica celebrada a mediodía, el recinto quedó habilitado para recibir a las y los visitantes. El inmueble está ubicado en Paseo Fray Antonio Alcalde y calle Prisciliano Sánchez.

“Nosotros como Municipio hemos estado al tanto, al pendiente y en comunicación con las instancias federales y estatales que han tenido injerencia en los trabajos de remoción y de reestructura del templo, para saber cuál ha sido su proceso (y) cómo se han generado las condiciones adecuadas para que hoy se puedan reabrir las puertas”, afirmó Miguel Zárate Hernández, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad y en representación del alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro.



El Gobierno de Guadalajara intervino a través de dependencias como la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Obras Públicas, Protección Civil y Bomberos y la Superintendencia del Centro Histórico.



Los trabajos fueron dirigidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); también participaron el Gobierno de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y la Orden Franciscana.



El Templo de San Francisco de Asís es catalogado como monumento histórico por el INAH para su preservación y es uno de los inmuebles más emblemáticos, dado que su edificación va unida a la fundación de Guadalajara en el Valle de Atemajac.

El Templo de San Francisco de Asís es catalogado como monumento histórico por el INAH. ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara



“Es un templo que tiene abierto al culto más de 300 años (...), y hoy representa de los pocos y grandes edificios que son patrimonio histórico edificado del Municipio de Guadalajara, de todo el Estado y por supuesto de México. Para nosotros, de verdad, nos llena de orgullo que estés dentro del marco de Paseo Alcalde, donde tenemos una serie de edificios que son muestra de la historia que hemos tenido como ciudad”, señaló el Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad.



El Templo de San Francisco de Asís y el Templo de Nuestra Señora de Aranzazú conforman esta zona del Centro Histórico conocida como Los Dos Templos.



“Es una alegría, creo que no solamente mía sino de la comunidad franciscana, los que moramos aquí, de las anteriores fraternidades que estuvieron; por todo el esfuerzo, se ve ya puesto, y que junto con todos los peritos que estuvieron, todos los que intervinieron (...), se llegó a una etapa en que se verificó que se podía abrir el templo ya para que la feligresía, sobre todo los tapatíos o la visita que viene de fuera, pudieran gozar del templo”, señaló el Rector del recinto, Fray Gabriel Martín Cardiel Ponce.



Fray Gabriel Cardiel explicó que se mantendrá el monitoreo permanente para cuidar que el recinto no se ocupe al 100 por ciento de su capacidad; no se extenderá por el momento alguna restricción para las y los visitantes.



“Se viene el tiempo de Semana Santa, un tiempo en el que creo que junto con Paseo Alcalde hemos hecho buen trabajo y nos unimos desde el Viernes de Dolores, la visita de los 7 Templos; invitarlos simplemente que vengan a vivir la fe desde el Templo de San Francisco”, añadió Cardiel Ponce.

TE INTERESA: Consuman matrimonio más de 50 parejas en Zapopan



El Gobierno de Guadalajara apuesta en cerrar filas para la preservación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del corazón de la ciudad.



“Quedó muy bonito, inclusive todo este tiempo he estado por aquí, estuve viendo a los albañiles trabajando y restaurando todo esto, es una buena labor la que hicieron y muy importante, porque viene gente de muchos lugares y siempre llegan a preguntar por el Templo de San Francisco”, expresó la señora María Guadalupe González Rizo en su visita durante la reapertura de este recinto.

io