La edición número 60 de las Fiestas de Octubre ha comenzado formalmente, y en este escenario, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció que las tres líneas de Mi Tren extenderán su horario de servicio para apoyar en los traslados.

De acuerdo con el organismo encargado de la administración de sistemas de transporte público masivo, el horario especial se implementará durante los días de mayor afluencia, es decir, los viernes, los sábados y los domingos del periodo que abarca la feria.

Esta medida tiene el propósito de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares y que la diversión no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

Las Fiestas de Octubre 2025 se llevan a cabo del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Bárcena s/n, en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan.

Tomar la Línea 1 del Tren Ligero es una de las vías más directas para llegar a las Fiestas de Octubre, ya que sus estaciones Periférico Norte y Auditorio están a solo unas cuadras de distancia del recinto. Cabe decir que esta ruta conecta con la Línea 2 en la estación Juárez y con la Línea 3 en la estación Ávila Camacho.

Horarios especiales del tren ligero por Fiestas de Octubre 2025

Línea 1: última salida al las 12:30 a.m. en sus terminales Periférico Sur y Auditorio.

Línea 2: última salida a las 12:30 a.m. en sus terminales Juárez y Tetlán.

Línea 3: última salida a as 12:30 a.m. en sus terminales Arcos de Zapopan y Central de Autobuses.

Asimismo, se ampliarán los horarios de servicio en los sistemas de Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, este último con dos rutas especiales que operarán de forma nocturna, según indicó la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco.

