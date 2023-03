Más de cincuenta parejas, acompañadas por sus familias, asistieron para consolidar su relación por medio de la unión civil dentro del programa de Matrimonios colectivos, que organiza el ayuntamiento de Zapopan.

Con orquesta y ramos, las parejas pasaron una a una frente a las autoridades, en una ceremonia encabezada por el presidente municipal, Juan José Frangie, quien declaró que la falta de consolidación de las relaciones por la vía legal trae consigo muchos problemas y que, además de ser el matrimonio la base de la familia, afirmó que la mejor manera de cuidar y proteger legalmente a los hijos es la consolidación del acta de matrimonio.

“Están firmando un acta que les da certeza jurídica, cada uno de ustedes a la hora de hacer un trámite, a la hora de construir su patrimonio, siempre les van a pedir el acta de matrimonio”.

“Fue muy bonito, la verdad, yo no esperaba que me dieran ramo, fue muy agradable la sorpresa… y la orquesta muy amena”, declaró Carolina Jiménez, quien ahora está unida con Daniel Bermúdez. Consideró, como el alcalde, que es correcto formalizar las relaciones con el fin de proteger su patrimonio, pareja y futuros hijos.

Los recién casados se mostraron contentos. EL INFORMADOR/A. Camacho

Por su parte, Antonio Ramírez, al lado de su esposa Tere, respondieron que fue más fácil el proceso, no sólo para ellos sino para todos, y que además, la unión al lado de otras parejas les hacía sentirse más cómodos: “Como que te sientes más a gusto con más gente, con más motivación, se comparte la felicidad”.

Frangie recomendó a las parejas, finalmente, que no se confundan cuando hay una crisis: “Todos los matrimonios tienen crisis, todos los matrimonios tienen momentos difíciles, Hoy, últimamente se ha dado un crecimiento en los divorcios, no sólo en Zapopan o en Jalisco, sino en todo México. Una de las cosas que yo les recomiendo es el respeto, traten de cuidarlo, cuiden de no ofenderse, eso se va guardando hasta que en un momento explotan. Yo les digo, como lo decía mi padre, que no se vayan a dormir sin antes arreglar los problemas que traen”.

io