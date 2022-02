Tras reporte, atienden camellón en Avenida Patria

Tras el reporte de este medio sobre el camellón que va de Río Nilo a Avenida Santa Rosalía por Av. Patria, el Ayuntamiento de Guadalajara se puso en acción para limpiar lo que les corresponde.

Por otra parte, Tonalá aseguró que lo han limpiado entre tres y cuatro veces en lo que va de la administración, pero se coordinarán tanto con Guadalajara como con Tlaquepaque, ya que el camellón tiene límites con ambos municipios.

En tanto que Tlaquepaque señaló que tienen operativos de limpieza permanente en su parte.

Este medio reportó que vecinos del lugar dijeron que “sólo se echan la bolita y ninguno hace nada”, por lo que lo calificaron como “tierra de nadie”.

Luego de ello, Jesús Félix Gastelum, coordinador de servicios públicos de Guadalajara, afirmó que “la instrucción de nuestro alcalde (Pablo Lemus) es que “está prohibido decir 'no me toca'. Ya estamos interviniendo con cuadrillas, levantando animales muertos, desglosando el pasto, entre otros”.

Destacó que serán tres días más de trabajo en el lugar, pero también pidieron a la ciudadanía, aunque no vivan en Guadalajara, hacer reportes para que los contemplen y acudan.

“Sabemos que un espacio abandonado es foco de inseguridad y no teníamos reporte de ese punto. Los pobladores de Tonalá pueden reportarlo y nosotros, si no corresponde, ayudamos a gestionar con los municipios vecinos que se realice la intervención. No nos estamos pateando la responsabilidad”, dijo.

Añadió que, para coordinarse, ya se reúnen en la mesa de Coordinación de Imagen Urbana Metropolitana, aunque resaltó que ya añadieron el punto a su cronograma de limpieza.

Carlos Alberto Maestro, director general de Servicios Generales del municipio de Tonalá agregó que, además de la mesa, buscará a sus homónimos en los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara para coordinarse y tener un calendario.

“Hemos ido como tres o cuatro veces en lo que va de la administración y, de hecho, está programado para el lunes. También hemos tratado el tema con Inspección y Vigilancia pero lamentablemente es la misma gente la que no nos ayuda y vuelve a hacer basura. Vamos a buscar coordinación con los municipios para que dure limpio y calendarizar para que todos limpiemos al mismo tiempo y no se vea disparejo”, subrayó.

Los vecinos también se quejaron por la falta de luminarias que vuelve más peligroso el lugar. Ante ello, Maestro resaltó que ya traen un programa para que las arreglen “y que en seis meses ya no vuelvan a ir de tan bien que las pusieron”.

Por su parte, el coordinador General de Servicios Públicos de Tlaquepaque, César Reynoso Mercado, afirmó que su cuadrilla limpia tiene trabajos de limpieza permanentes “en nuestra parte, lo que nos toca en Tlaquepaque”.

JM