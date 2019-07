Tras protestas, Alfaro garantiza mejorar transporte

Luego de las manifestaciones que se registraron desde el viernes pasado por el alza a la tarifa del transporte público, el gobernador Enrique Alfaro emitió un mensaje en el que garantizó que la decisión, que aumentó el costo por pasaje de siete pesos a nueve con cincuenta centavos en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y el Macrobús, es parte de su compromiso para mejorar el servicio.

En redes sociales, explicó que, sin este ajuste, el Siteur, cuya operación se triplicará con la puesta en marcha de la Línea 3 del Tren Ligero, colapsaría financieramente y su sistema dejaría de operar.

“Que quede claro: la tarifa de los camiones no tendrá incremento hasta que cada ruta cumpla con los compromisos que implica operar como ruta empresa. No se vale engañar diciendo que subimos el costo de todo el transporte en general. La tarifa de 9.50 se aprobó antes de que nosotros fuéramos Gobierno y con criterios técnicos por el Comité de Validación en agosto de 2018, con la participación de universidades, sociedad civil y cámaras empresariales”, dijo.

El mandatario estatal defendió que en seis meses su Gobierno logró regularizar las concesiones del transporte en la ciudad; está a unos días de aprobar la reestructuración de las rutas, y en cuatro meses logrará que todas las unidades cuenten con equipo de pago electrónico, de modo que se aplique una política de subsidios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Vamos a lograr lo que parecía imposible. En sólo un año vamos a reordenar el transporte como me comprometí con los jaliscienses. El siguiente año seguiremos con la sustitución de unidades por camiones nuevos con tecnología que nos permita tener un sistema que contamine menos y que sea más seguro para los usuarios”, agregó.

Alfaro justificó que hace unos años consiguió un amparo para que la tarifa no subiera. Sin embargo, aseguró que en ese entonces los costos del diésel y de la gasolina eran 46% y 58% más bajos, respectivamente, y el tren eléctrico pagaba menos de la mitad por la energía que consumía.

Por último, ante los señalamientos de represión por parte de su Gobierno a jóvenes que permitieron el paso, sin pagar, a otras personas en la estación Plaza Universidad, comentó que su administración no tolera el vandalismo y la violencia como expresión política. Acentuó que los actos que se documentaron en ese punto del Tren Ligero fueron de provocación.

Morenistas lideran protesta contra el alza al transporte

Por tercer día consecutivo, se llevó a cabo una manifestación en contra del alza a la tarifa del transporte público.

De acuerdo con policías viales, en la concentración, que se realizó afuera de Casa Jalisco, participaron 150 personas.

Fue liderada por figuras y simpatizantes del partido Morena.

Durante la protesta, Key Razón, regidor morenista de Tlajomulco, recabó firmas para entregar una petición y se dé marcha atrás al incremento del pasaje. Sin embargo, su lista no fue recibida, pues en Casa Jalisco no había personal administrativo para hacerlo.

“No nada más es el reclamo de redes sociales, sino por escrito”, comentó Razón y aseguró que si Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, no da “marcha atrás” a la medida, se procederá con un amparo.

En el evento también estuvo Claudia Delgadillo, regidora tapatía por el mismo instituto político.

El inmueble en el que vive el mandatario estatal fue protegido por vallas que colocaron policías estatales.

Los inconformes gritaron consignas como “Alfaro, escucha, el pueblo está en la lucha”.

Angélica Sánchez, estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), compartió que a partir de que suba la tarifa tendrá que desembolsar 38 pesos diarios.

“A mí se me hace muchísimo. Sólo me dan 200 pesos y no puedo trabajar porque mi horario de la escuela no me lo permite”, comentó la universitaria.

Los participantes dedicaron aplausos a los cinco jóvenes que fueron retenidos por la Policía estatal el viernes pasado en la Estación Plaza Universidad.

El Gobierno del Estado anunció, el miércoles pasado, el aumento en la tarifa del transporte masivo a 9.50 pesos. El Ejecutivo aseguró que al finalizar el año todo el transporte público de la ciudad operará bajo el modelo ruta empresa.