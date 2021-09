Tras entrega de obra universitaria por el gobernador, Villanueva hará su propia inauguración

Luego de que el gobernador entregó la obra de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en Juanacatlán sin el rector general, Ricardo Villanueva señaló que hará su propia inauguración.

"En una obra así, el convocante a inaugurarla debe ser la Universidad, no el Estado. El día que la inauguremos, vamos a invitar al gobernador, a la presidenta y se los voy a reconocer, y si dice que su agenda no se lo permite, nos adecuaremos",señaló tras el mensaje del gobernador afuera de la preparatoria que se encontraba cerrada.

Ante ello, Villanueva detalló que desde el lunes, cuando le informaron que el gobernador quería asistir, acudió de manera personal a Palacio de Gobierno para explicar al secretario de gobierno por qué no podía recibirlo, pues tenía que recibir al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y a 15 periodistas más para el foro "Los desafíos de la libertad de expresión, hoy" y no podía mover el evento, por lo que sugirió una reprogramación en la que se alineen las agendas.

"Ojalá hubiera puesto candados a todas las primarias y secundarias del Estado para que no estuvieran como están después de la pandemia"

"Si eso no se puede entender y lo quieren convertir en un problema, me parece infantil y le quiero contestar al mandatario estatal: Jalisco no es el gobernador y la UdeG no es Ricardo Villanueva ni Raúl Padilla, la Universidad es una comunidad, y los ofendidos no somos nada más el Museo (de Ciencias Ambientales) y quien ha presidido el Centro Cultural Universitario", resaltó.

Añadió que es incorrecto es que si se informó previamente por qué no podía estar, "el gobernador quiera inaugurar una obra de la UdeG, donde yo creo que algo tuvimos que ver, sin el anfitrión".

Sobre los candados que le impidieron el paso al mandatario estatal, el rector apuntó que "ojalá hubiera puesto candados a todas las primarias y secundarias del Estado para que no estuvieran como están después de la pandemia. Gracias a que en la UdeG sí cuidamos nuestros inmuebles, no tenemos una sola preparatoria dañada. Es una obra, no hay alumnos ni personal, claro que tenemos candados".

También informó que el jueves tuvieron un diálogo de escucha, jurídico y técnico que pensó que sería la ruta para reencaminar el diferendo de la "desviación de recursos que está haciendo, porque cuando el Congreso autoriza 140 millones para una obra, si el Ejecutivo decide moverlos es desviarlos".

Señaló que, en ese sentido de diálogo, negarle su presencia y la del titular del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) se podría malinterpretar, por lo que fue personalmente.

El mandatario estatal también ha indicado que el ex rector General, Raúl Padilla está detrás de la indignación de la Universidad por la reasignación de los 140 millones de pesos, por lo que Villanueva señaló que el museo es de la ciudad, no de Padilla ni de él mismo.

"Si el gobernador no puede entender que toda la comunidad se siente ofendida porque se jugó su salud para ayudarlo en la pandemia, porque estuvieron al pie del cañón para hacer pruebas PCR, porque convirtieron un club en un centro de aislamiento, porque supimos de las carencias que el Estado tenía y que con equipo propio la universidad pudo cubrir, es un problema de él. La ofensa no es a una persona, es a toda la Universidad", expresó.

GC