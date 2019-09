Tras accidente cerebral, Valeria necesita cientos de donadores

Valeria tiene 19 años y padece de hipofibrinogenemia, una enfermedad genética que no permite que su sangre coagule, es decir que, si llega a sangrar, su sangrado no se detiene, por lo que debe llevar un tratamiento en el que le deben suministrar fibrinógeno, una proteína vital que su organismo no produce lo suficiente.

Esta condición provocó que meses atrás tuviera un accidente cerebrovascular, cuando apenas cursaba el primer semestre de la universidad. Todo comenzó con un dolor de cabeza que se volvió más intenso hasta que perdió el conocimiento, relató Bernardo Saúl Hernández, su padre.

"Ella vivió muy bien hasta finales del año pasado en donde de manera espontánea presentó un sangrado intracraneal. Esta situación la llevó al extremo de que peligró su vida".

La joven fue trasladada a tiempo a la Ciudad de México, donde la tuvieron que inducir en coma durante una semana; no obstante, al volver en sí, la joven presentó parálisis en la mitad de su cuerpo y ahora se encuentra en rehabilitación en Guadalajara, en el Hospital General de Occidente.

Para evitar un nuevo accidente cerebrovascular, se le deben suministrar dos transfusiones a la semana de crioprecipitado, un producto sanguíneo plasmático rico en fibrinógeno.

Pero para cada transfusión se requieren 10 donadores; es decir, requiere de 20 donadores cada siete días.

"Al momento me han aplicado lo de más de 400 donantes y el banco de sangre me está urgiendo a reponer lo más posible, pues de lo contrario me negarán el servicio en lo sucesivo", expuso Valeria en un mensaje que difundió en redes sociales.

La proteína también existe como medicamento, pero un frasco de un gramo cuesta siete mil 500 pesos y ella requiere de tres por dosis, es decir, 45 mil pesos semanales, recursos con los que no cuenta la familia.

Bernardo explicó que, según los doctores, poco a poco requerirá de menores cantidades de fibrinógeno, pero actualmente sus necesidades son de dos aplicaciones por semana, por lo que pidió la ayuda de la sociedad.

Quienes quieran donar sangre deben acudir al Hospital General de Occidente, indicar que la sangre es para Valeria Isabel Hernández González, diagnosticada con hipofibrinogenemia, en la especialidad de Hematología. Su expediente es el 641258. Al donar, mandar una fotografía de la ficha al Whatsapp 351 282 5252.

Quienes no puedan donar sangre pueden aportar dinero a la cuenta de HSBC 6469801892, a la CLABE 021180064698018925 o a la tarjeta 4213 1660 8771 8700, del mismo banco.

