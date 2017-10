Tras 28 faltas, regidora de Zapopan propone descontar sueldo… a futuro

Ana Lidia Sandoval, la regidora zapopana más faltista a comisiones edilicias durante el segundo año de la administración 2015-2018, anunció que impulsará una iniciativa para sancionar económicamente la ausencia de regidores a las sesiones de trabajo, aunque no mencionó penalizaciones por sus inasistencias ya registradas.



La regidora emecista faltó en 28 ocasiones a las nueve comisiones edilicias que integra. De acuerdo con las sesiones que se llevaron a cabo, la funcionaria debió asistir a un total de 79 reuniones entre septiembre de 2016 y agosto de 2017.



Ana Lidia resaltó que la función de un regidor no se limita asistir a comisiones o presentar iniciativas, sino que conlleva gestionar acciones a favor de las colonias, estar en calle para atender las necesidades de los ciudadanos y representar al Ayuntamiento.



La Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano, que ella preside, reportó que su trabajo en su segundo año consistió principalmente en aprobar cinco dictámenes que tuvieron que ver con entrega de predios e inmuebles municipales en comodato a organizaciones y asociaciones.



Sandoval subrayó que no siempre es posible armonizar agendas entre las sesiones y otras tareas, pero en el futuro reajustará sus tiempos para lograrlo.



Aunque los regidores zapopanos que faltan a sus comisiones mandan justificantes, no hay ninguna instancia que vigile de manera interna o externa que efectivamente la ausencia sea por cuestiones inherentes a su trabajo. Tampoco hay actualmente sanciones al respecto.

