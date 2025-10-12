Romería de la Virgen de Zapopan 2025: cierres viales, transporte y operativo de seguridad

Con motivo de la Romería de la Virgen de Zapopan 2025, las autoridades locales informaron sobre cierres viales, modificaciones en rutas de transporte y un operativo de seguridad para garantizar el orden durante el evento. Los cambios afectarán a camiones, tren ligero y la Vía RecreActiva, por lo que se recomienda a la ciudadanía planear sus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

La Romería se ha consolidado como uno de los eventos religiosos más importantes del Occidente de México. En 2024 reunió a aproximadamente 2.2 millones de personas, y para este año, al realizarse en domingo, se espera la asistencia de más de 2 millones 500 mil fieles.

La procesión partirá desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara, recorrerá Paseo Alcalde hasta la intersección con avenida Juárez/Vallarta, continuará por avenida Américas hasta los Arcos de Zapopan y seguirá por el andador 20 de Noviembre hasta la Basílica, donde se celebrará la Eucaristía de bienvenida. La ruta total abarca aproximadamente 9.20 kilómetros.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegarán al menos 7 mil elementos de los tres órdenes de gobierno, apoyados por el sistema de videovigilancia del C5 Escudo Urbano. El operativo incluirá control de vialidades, atención a emergencias y asistencia médica.

Las autoridades insistieron en respetar las indicaciones del personal de seguridad, evitar zonas restringidas y utilizar rutas alternas durante la Romería, con el objetivo de mantener la movilidad y la seguridad de todos los participantes.

