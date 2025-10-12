Romería de la Virgen de Zapopan: “Pido que haya paz en el país”

La edicion 291 de la Romería de la Virgen de Zapopan comenzó con la tradicional misa de patrocinio, celebrada este miércoles frente a la Catedral de Guadalajara. Miles de fieles se congregaron en el Centro de Guadalajara para rendir homenaje a La Generala, patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara y de los tapatíos.

Entre los asistentes, hubo quienes aprovecharon la ocasión para pedir por la paz en México, ante la persistente crisis de violencia que afecta al país. Gildarda Gómez Plascencia, quien ha acudido a la Romería junto con su familia durante años, expresó: “Le pediría que hubiera paz en nuestro país, en todo el país, que no hubiera violencia, que haya paz”.

Gildarda estuvo acompañada de su hermana María Isabel, quien destacó que han asistido a la Romería por más de 50 años. “Más de 50 años. Representa una bendición. Siento mucha emoción. Que nos conserve, que nos dé vida, salud y trabajo. Antes íbamos a todas las romerías, ahora, por la edad, solo dos o tres veces al año”, comentó.

Misa al aire libre frente a la Catedral de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Este año, la misa se realizó en la explanada de la Catedral, sobre Paseo Alcalde, a diferencia de ediciones anteriores que se celebraban en el Hospicio Cabañas. El cambio se debió a las obras de remodelación del Centro de Guadalajara, lo que permitió que los asistentes al primer cuadro de la ciudad pudieran participar cómodamente. No solo acudieron personas originarias de Jalisco, sino también de otras entidades del país. Entre ellos, personas en silla de ruedas ocuparon un lugar especial para presenciar la ceremonia, según relató Luis, uno de los asistentes: “Es una emoción, una alegría ver a nuestra madre santísima cerca de nosotros. Se siente una emoción muy bonita”.

La misa, iniciada a las 18:00 horas, fue presidida por el arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega, acompañado de obispos auxiliares, coro y orquesta. Durante la celebración, los fieles expresaron su devoción con consignas como “¡Viva la Virgen de Zapopan!”, “¡Viva la Generala!” y “¡Viva Cristo Rey!”, acompañadas de aplausos para la imagen religiosa.

La homilía estuvo a cargo de monseñor Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara, quien destacó la entrega de la imagen de la Virgen al pueblo de Zapopan hace 483 años. También reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana y el mundo, y recordó la importancia de mantener la fe y la esperanza en tiempos de adversidad.

Desde 2018, la Romería de la Virgen de Zapopan es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, debido a la multitudinaria participación de fieles que recorren las calles de la ciudad para venerar a “La Generala” y agradecer sus milagros. La edición de este año se celebró con entusiasmo, devoción y un llamado colectivo a la paz en el país.

