Transporte público en Jalisco: Transportista reta a la Setran a demostrar extinción de ruta 24

La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) simuló la extinción de la ruta 24, pues legalmente el procedimiento no se puede realizar ya que las autoridades estatales están impedidas para hacerlo.

Lo anterior fue asegurado por Enrique Galván Vargas, representante de la ruta, quien retó al titular de la dependencia, Diego Monraz, a demostrar que se llevó a cabo el proceso de extinción.

Galván Vargas afirmó que los señalamientos en su contra son falsos y dijo que utilizaron presuntas denuncias de trabajadores para montar un operativo de la Secretaría del Trabajo.

Argumentó que hay suspensiones vigentes que frenan el decreto aprobado para desaparecer Servicios y Transportes (SyT) y desconocer los contratos de subrogación. Recordó que en diciembre pasado el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Tercer Circuito les concedió suspensión definitiva en contra de la extinción de SyT.

Añadió que el embate en su contra es porque rechazan sumarse al fideicomiso del esquema de prepago. Sostuvo que no se oponen al pago electrónico, pero indicó que el dinero debe ir directo a las cuentas de los transportistas y no a una cuenta concentradora. Denunció que los transportistas han sido presionados para aceptar el fideicomiso.

Resaltó que el retiro de nueve camiones afectó a 46 choferes y subrayó que la introducción de la ruta 135, que cubre el mismo derrotero que la 24, podría provocar enfrentamientos

El líder camionero señaló que hoy volverá a circular la ruta 24 y llamó a las autoridades a retirar las unidades que metieron en su recorrido. Responsabilizó al gobernador de Jalisco de cualquier enfrentamiento.

“Queremos que esté tranquila la calle, evitar los enfrentamientos entre choferes con la ruta invasora, no generar afectación a los usuarios”, dijo.

El transportista insistió en que hay 33 contratos de subrogación que son legales y están vigente hasta el año 2026. Comentó que si las autoridades estatales quieren darlo por terminado tendrían que indemnizarlos con más de 200 millones de pesos con cargo al erario.

Tras el operativo de la Secretaría del Trabajo del Estado, que derivó en la retención de nueve camiones, representantes de la ruta 24 emprenderán acciones legales.

Enrique Galván afirmó que nunca fueron notificados de la inspección laboral y negó violaciones a los derechos de los trabajadores o incumplimiento de las medidas sanitarias en las unidades.

El transportista señaló que informaron al Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo, que el Gobierno del Estado violó las suspensiones emitidas, lo que podría derivar en procedimiento administrativo al desacatar mandatos judiciales.

Anunció que también presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por los malos manejos de recursos y actos de represión contra los transportistas.

“Vamos a ir a un juicio de amparo contra la Secretaría de Trabajo, fue un exceso por parte de las autoridades retirar las unidades. Ante la Fiscalía de la República se va a presentar denuncia por creación de monopolio, confiscación del dinero, enriquecimiento ilegal y delincuencia organizada; va contra todos los miembros del fideicomiso y las autoridades que lo operan”, detalló.

Agregó que trabajadores de la ruta se organizaron para también presentar un juicio de amparo contra el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz, por despojarlos de su fuente de ingresos.

No existe ningún procedimiento de extinción, como falsamente declaró el secretario de Transporte, la ruta está firme hasta el año 2026. Para no violentar las suspensiones utilizaron a la Secretaría del Trabajo, que no tiene atribuciones para revisar camiones, y simularon una acción por supuestas irregularidades laborales