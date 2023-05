En julio de 2021, el Gobierno de Jalisco presentó la plataforma Mi Transporte, la cual aglutina los derroteros de las rutas de transporte público de la ciudad con sus conexiones y horarios de operación.

Aunque se dio a conocer que en una segunda etapa medirían en tiempo real los horarios estimados de llegada a las paradas de las diferentes rutas, se revisó la plataforma y este elemento no aparece, por lo que los usuarios no pueden planear sus trayectos.

“Me serviría una plataforma que dijera exactamente el tiempo que vas a hacer al tomar la ruta de transporte. Las aplicaciones que hay disponible y que yo he revisado no tienen ese dato”, destacó Jorge Armando Ruelas, quien menciona que intentó utilizar “Moovit” para planear sus traslados.

“Pero ya no la uso porque no ubico los nuevos nombres de las rutas. Me confundo mucho, yo las ubico por los números de antes. Sí he notado que las rutas han cambiado en su forma de pasar. La 622 va a la Vocacional, yo voy bastante para allá, antes pasaba cada tres minutos y ahorita pasan hasta dos camiones pegados”.

Alejandra Martínez, otra usuaria, dijo que ella no revisa ninguna aplicación porque los horarios son inconsistentes. “La Línea 1 a veces tarda 20 o 30 minutos, la frecuencia de paso no es tan exacta. La utilizo casi todos los días. Hay horas en las que tarda mucho en pasar”.

De acuerdo con el Artículo 19 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de Jalisco, toda persona tiene derecho a buscar y acceder a información sobre el estado del sistema de movilidad, a fin de que pueda planear sus trayectos; calcular los tiempos de recorrido; conocer los horarios de operación del transporte público, la frecuencia de paso, los puntos de abordaje y descenso; evitar la congestión vial, y conocer el estado de funcionamiento del sistema de movilidad, así como la disponibilidad de los servicios auxiliares al transporte.

Además, el Artículo 4 establece entre en sus principios de movilidad y seguridad vial el de confiabilidad, “las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan planear los recorridos de mejor forma”.