El Centro Histórico de Guadalajara se prepara para una jornada llena de sabor, tradición y convivencia familiar con motivo del Día Municipal de la Torta Ahogada , una de las festividades gastronómicas más queridas por los tapatíos.

¿Cuándo será el festejo?

Este año, la celebración se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre, adelantándose unos días respecto a su fecha habitual, que es el 10 de septiembre, con el propósito de que más personas puedan disfrutarla al máximo.

¿En dónde y a qué será?

El escenario elegido para este encuentro es el Paseo Fray Antonio Alcalde, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Pedro Moreno y Morelos. Desde las 09:30 de la mañana , el lugar se llenará de aromas inconfundibles, música festiva y decenas de familias y visitantes listos para rendir homenaje a uno de los platillos más emblemáticos de la cocina jalisciense.

El Centro Histórico es la sede del delicioso evento. GOOGLE MAPS

Como cada año, el objetivo principal de esta celebración no solo es promover el gusto por la torta ahogada, sino también reforzar el sentido de identidad y orgullo local.

¿Cómo es la torta ahogada?

Esta delicia tapatía está preparada con birote salado, carnitas de puerco y bañada en salsa de jitomate y picante —con distintas variantes según la creatividad del cocinero—.

La torta ahogada, más que un simple alimento, es un símbolo cultural profundamente arraigado en el corazón de la ciudad. GOBIERNO DE MÉXICO.

Obsequiarán tortas ahogadas

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el tradicional reparto gratuito de tortas ahogadas, un gesto que busca compartir el sabor de Guadalajara con todos los asistentes. Aunque los organizadores no han revelado aún cómo se distribuirán las porciones sin costo, se ha confirmado que la dinámica será anunciada el mismo día del evento. Esta estrategia ha despertado gran expectativa, especialmente entre quienes ya han convertido esta fecha en una tradición anual.

La torta ahogada es uno de los platillos típicos de Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

“Ponle salsa a tu torta”, el concurso donde el sabor es el gran protagonista

La programación del festival también incluirá actividades pensadas para todos los públicos. Destaca el concurso “Ponle salsa a tu torta”, una competencia en la que participantes de distintas comunidades presentarán sus mejores recetas de salsa, un elemento esencial que le da carácter a cada torta ahogada. Este certamen busca premiar la originalidad y el sabor, y también destacar la importancia que tiene este acompañamiento en la experiencia culinaria del platillo.

El jurado, conformado por expertos e invitados especiales, tendrá la difícil tarea de elegir cuál de las salsas merece el reconocimiento a la más sabrosa, creativa y representativa de Guadalajara. Para muchos, esta competencia es el alma del evento, pues resalta la diversidad de propuestas que puede surgir a partir de una misma tradición culinaria.

La música, por supuesto, también estará presente durante toda la jornada. Agrupaciones de mariachi y otros espectáculos artísticos contribuirán a crear un ambiente alegre y totalmente tapatío, donde la fiesta se vivirá con todos los sentidos.

El Día de la Torta Ahogada se ha consolidado con los años como una fecha clave en el calendario cultural de Guadalajara. No solo es un momento para disfrutar de buena comida, sino también una oportunidad para que los torteros locales compartan su experiencia, recetas y pasión, mientras que los asistentes descubren o redescubren la magia de este platillo tan característico.

