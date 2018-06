Tormenta tipo tornado derriba 200 árboles

Las tormentas de ayer y antier causaron estragos en la ciudad: inundaciones, vehículos varados y árboles caídos.

Tras la del miércoles, el Ayuntamiento de Guadalajara reportó que la “lluvia y vientos extraordinarios con características de tornado” provocaron la caída de más de 200 árboles y varios encharcamientos en la ciudad, sobre todo en el Oriente y el Norte. Indicó que registró en algunas zonas hasta tres veces más agua (73 litros por metro cuadrado) que una precipitación regular.

Armando Contreras, vecino de la Colonia Progreso, en Guadalajara, contigua al barrio de Talpita, uno de los más afectados, corrió a cerrar sus ventanas porque el ventarrón era muy intenso.

“El viento se desató de repente. Después hubo relámpagos y se empezó a levantar la hojarasca y basura. En cuestión de dos minutos, en las cuadras contiguas a mi casa, se veían toldos volando a la altura de las antenas telefónicas, mucho más arriba que los postes de luz”, cuenta.

Contreras vive en la calle Pánfilo Pérez desde hace más de 20 años y recuerda que solamente en tres ocasiones ha visto episodios como ese. Afirma que es poco común que el agua rebase el nivel de la banqueta. “Se desató el diluvio junto con el viento y la intensidad de la lluvia fue inmensa para la zona. Tanto que muchos autos se quedaron detenidos para no arriesgar a quedarse varados o a descomposturas”.

La tormenta del miércoles pasado dejó varias afectaciones, principalmente en el Oriente y Norte de la Ciudad. ESPECIAL

El especialista en meteorología y climatología, Ángel Meulenert, asegura que el episodio fue una tormenta eléctrica local severa, que “posiblemente tuviera asociado un tornado”.

Explica que se trató de una tormenta con una magnitud superior, resultado de mucho calentamiento y humedad en la atmósfera. Calcula que hubo viento de hasta 100 kilómetros por hora. “En algunas ocasiones se genera una nube de embudo, la base de la tormenta empieza a bajar a la superficie del terreno, pero es difícil determinar en qué momento toca el suelo”.

En la lluvia vespertina de ayer, autoridades de Protección Civil de Guadalajara y Zapopan reportaron inundaciones en al menos 10 vialidades de la metrópoli, Plaza del Sol y las colonias Miramar, Briseño y La Tuzanía.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó en su último análisis —entre el 23 de junio y las 8:00 horas del 28 de junio— que cuatro zonas de la metrópoli están entre los 15 puntos con mayor acumulación de precipitación en el país. El tercer lugar lo ocupa Guadalajara Colomos. La zona Centro se encuentra en el sexto.

No sólo las lluvias, también los socavones “inundan” la ciudad

En sólo una semana de tormentas, los socavones han proliferado en distintos puntos de la metrópoli. Además del hundimiento de cinco metros de diámetro que apareció el martes en los carriles centrales de la Carretera a Saltillo, los ciudadanos reportaron al menos otra decena de hoyancos, hundimientos y alcantarillas abiertas que significan un riesgo.

Ramón González, quien vive en la Colonia Oblatos, contó que apenas ayer se dio cuenta de un socavón que apareció en la Calle Francisco de Ayza, entre Emiliano Zapata y Ramón Morales. “El hoyo sí está peligroso y grande. Seguido subo por esa calle y la semana pasada no estaba. Lo bueno es que parece que ya lo van a reparar”.

En el primer cuadro de Guadalajara, entre las calles Pedro Moreno y Colón, también apareció un socavón. “El martes no estaba. Ahorita lo están arreglando, pero deberían poner un cerco o algo, ya que mucha gente camina por la zona”, comentó Graciela Ramírez.

Los ciudadanos notificaron socavones en puntos como la Calle Jesús García y su esquina con Barranquitas. También notificaron otro hoyanco en Jesús García y Belén. Un bache con probabilidad de convertirse de nuevo en socavón apareció en la Avenida Arcos y Constelación. También se informó de un hundimiento en la Calle Loma Celestial y Loma Libertad, y hubo una alerta por alcantarilla abierta en Ramón Corona y Juárez.

A finales de 2017, el titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Aristeo Mejía, señaló que los hoyos aparecen porque las tuberías subterráneas tienen bastantes años en operación. Y sólo para repararlas se necesitarían 10 mil millones de pesos.

El 8 de noviembre de 2017, este medio publicó que hasta el 17 de octubre se habían reparado dos mil 658 hoyancos, lo que significa un promedio de nueve al día. Entre 2010 y octubre de 2017 atendieron 26 mil 214 socavones, principalmente en el Sector Hidalgo.

Cada espacio de Guadalajara ha resentido las tormentas. En la imagen, Pedro Moreno y Colón. EL INFORMADOR/G. Gallo

Su cuarta inundación en tres semanas

De la cochera de la casa de Sharon entran y salen quienes limpiarán sus muebles. Es la cuarta ocasión que su hogar se inunda en tres semanas de temporal, pero la tormenta del miércoles fue la peor; allí perdió lo poco que le quedaba.

De poco sirvió la barda que construyó en el ingreso para contener el agua que superó el metro y medio de altura. Recuerda que ella y su hija de ocho años quedaron atrapadas; ambas tuvieron que salir nadando entre aguas negras.

Sharon afirma que las inundaciones de este año no solo acabaron con sus posesiones, sino con su tranquilidad. Ya no puede dormir por la ansiedad que le genera ver el cielo gris.

Ella y sus vecinos dejaron de ir al trabajo porque deben limpiar y atender a las autoridades.

“Los vecinos tienen razón; es evidente que el agua nos ha rebasado”, reconoció Rodolfo Guadalajara, el titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Sharon afirma que las autoridades ofrecieron a los vecinos de la zona hospedarse en un hotel en tanto siguen los trabajos en el punto, pero ninguno de ellos accedió.

Hay autos que sólo interesan a chatarreras. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

Pierde su auto; lo venderá como chatarra

La primera inundación del temporal, el pasado 10 de junio, averió el automóvil de Jesús, un vecino de la Colonia Alcalde Barranquitas.

Su auto: un Nissan gris de modelo atrasado, permanece detenido en la esquina de Pedro Loza cubierto por lodo seco, con algunas llantas ponchadas y con las puertas abiertas, lo que permite ver hacia su interior, donde el agua hace pequeños charcos en los que flotan vasos de plástico y otros desechos.

Jesús cuenta que luego de la primera lluvia pensó en reparar el carro; incluso pidió a varios mecánicos que le hicieran un presupuesto, con la esperanza de llevarlo a reparar en la primera oportunidad. Sin embargo, la segunda y la tercer tormenta le quitaron los ánimos: su auto quedó inservible.

“La inundación del miércoles fue la peor: el carro ya no se veía. Ya es pérdida total y no se puede hacer nada, estuvimos viendo lo de las indemnizaciones pero, como el carro no está a mi nombre, no se pudo hacer nada. Cuesta como entre 30 y 35 mil pesos, pero ahí en la chatarrera dijeron que me van a dar siete mil 500. Ya nada más estoy esperando a la grúa para que se lo lleven”, dice cabizbajo y resignado.

El de Jesús es parte de 15 vehículos que han resultado afectados por las cuatro inundaciones ocurridas en la zona, según la cuenta que llevan los vecinos de las calles Santa Mónica y Pedro Loza, quienes más han recibido los daños de las primeras lluvias del temporal.

Recuerdan que en 2016, año en el que comenzaron a inundarse por las obras de la Línea 3, perdieron 22 vehículos. En la temporada pasada fueron 11.