Tonalá: Colonos se manifiestan en el marco del informe de Sergio Chávez

Vecinas y vecinos de distintas colonias se manifestaron este miércoles en los cruces de las avenidas Tonaltecas y Tonalá, cerca del recinto donde este miércoles se lleva a cabo el segundo informe de Gobierno del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

Su inconformidad: señalan que no se han dado soluciones al problema de basura ante el cierre de la Planta de Transferencia de El Cielo, que debía de dejar de operar a partir de la entrada en operaciones de una planta de transferencia destinada a los desechos del Oriente de la ciudad, misma que aún no está lista.

Las personas señalaron su inconformidad ante el hecho de que El Cielo sigue operando, pese al compromiso de que cerraría en este mes de septiembre. Según señaló Guadalupe, vecina de la planta de transferencia de El Cielo, lo anterior ha afectado a las y los colonos debido a que la lluvia arrastra hacia abajo desechos que dañan el ambiente. "Entonces las personas que vivimos abajo también estamos recibiendo la contaminación que arrastra la lluvia".

"Se comprometió para que en septiembre se cerrara El Cielo y no lo ha hecho, no ha cumplido. Tampoco ha remediado ni un ápice del problema que tenemos de contaminación en Matatlán y nosotros queremos que tomen en cuenta que no ha cumplido a las comunidades que están siendo afectadas por el problema de la basura y de Cabsa" dijo por su parte Armando Bañuelos, vecino de la colonia Urbiquinta.

Al respecto de esta situación, el director de Ecología de Tonalá, Jorge Arias, indicó que la construcción de la planta de transferencia del oriente, que se ubicará sobre Periférico Nuevo, lleva un avance del 50%, por lo que, reiteró, el desalojo de la planta El Cielo se hará hasta que concluya la construcción de las nuevas instalaciones.

