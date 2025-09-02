El ayuntamiento de Tonalá informó de la clausura de una escuela primaria, debido a que representaba riesgo estructural para alumnos y maestros.

El municipio detalló que se trata de la escuela primaria Magdalena Vidaurri, ubicada en la colonia Loma Dorada y que tiene daños en la estructura de las aulas y oficinas, al igual que los baños ubicados en el inmueble.

El director de protección civil y bomberos, Salvador Castañeda Hermosillo, informó que desde el año 2022 se han realizado supervisiones y advertencias respecto del riesgo que representa para la comunidad escolar las condiciones de la infraestructura en el sitio.

"En el lugar tenemos daños y compromiso estructural en todas las aulas y todas las oficinas, así como los baños. Tenemos desprendimiento de material de construcción en marquesinas, asimismo al interior de los salones. Tenemos presencia de humedad, salitre y de moho en toda esta estructura, en todos los edificios".

El municipio informó que la primera visita se realizó en 2022 y se generó un acta de apercibimiento de riesgos. Luego, hubo más visitas y la última fue el 29 de mayo de 2025 y aunque todavía no comenzaba el temporal de lluvias, las condiciones se han ido deteriorando.

"Al tener una exhibición del material de construcción como son las dalas y desprendimiento de material, eso nos genera un riesgo algo tanto para el alumnado, como para el personal que aquí labora, es por eso que se toma la decisión de clausurar esta escuela".

Esta clausura se podrá levantar una vez que se acredite que se hicieron las reparaciones al edificio para que la comunidad estudiantil pueda regresar con seguridad.

