Toma de estacionamiento genera confusión y riesgos para usuarios del Aeropuerto

La toma del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, por los ejidatarios de El Zapote, produce confusión en los usuarios e incluso riesgos, pues no se les otorga el boleto para poder reclamar en caso de algún robo.

“Para ingresar (al estacionamiento) nos daban un ticket, sólo que hoy había un montón de personas y no estaba la pluma, me desconcertó porque no sé si al salir sí me vayan a cobrar o me vayan a cobrar una multa por no tener el papel”, comentó Pedro Marín, usuario de estas instalaciones.

También afirmó que al no tener el boleto, corren el riesgo de que en cualquier incidente, no puedan reclamar al Grupo Aeroportuario.

“Supongo que no se harían responsables porque no tengo un comprobante con el que puedo reclamar”, dijo.

Las cláusulas del contrato del estacionamiento del Aeropuerto, se aceptan en el momento en el que el usuario recibe el boleto.

Con este papel, la empresa puede cubrir incidentes como robo parcial del vehículo dentro del estacionamiento, robo de objetos dentro del auto, siempre y cuando se hayan inventariado y robo total del auto.

Sin embargo, con el bloqueo de los ejidatarios, al entrar al estacionamiento del Aeropuerto, los usuarios no reciben este comprobante.

Enrique Saldaña, dejó su carro en el estacionamiento dos días porque salió de viaje, “teníamos la incertidumbre de que cuando regresáramos ya no estuvieran los ejidatarios y ¿ahí qué hacemos?”, comentó el usuario.

“De cierta forma también nos causó inseguridad no tener el boleto para poder reclamar en caso de que algo pasara, pero todo mundo lo está haciendo, qué más hacemos”, agregó.

El estacionamiento del Aeropuerto está tomado por los ejidatarios desde mediados de noviembre en reclamo por la falta de pago de las 306 hectáreas en donde se construyó el inmueble.

Los campesinos permiten la entrada “libre” al estacionamiento, sin embargo, se pide una cuota voluntaria, en entrevista con algunos de los usuarios, se constató que ellos eligen darles desde 10 pesos hasta 50.

NM