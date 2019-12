Bloqueos en aeropuerto tapatío amenazan megainversión privada

Las protestas de los ejidatarios y los problemas legales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la tenencia de la tierra del aeropuerto tapatío ponen en riesgo la megainversión que planteó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para los próximos años.

Recientemente se dio a conocer que, en el Plan Maestro de Desarrollo, se contemplaron 10 mil 543 MDP para la terminal aérea de Guadalajara y tres mil 746 millones para la de Puerto Vallarta. Ambos montos deben ser aprobados por la SCT.

Los proyectos forman parte de los ocho que benefician directa o regionalmente a la Entidad en el Plan Nacional de Infraestructura que se presentó el pasado 26 de noviembre.

El abogado del GAP, Pablo Rigoberto López, comentó que les preocupa que prevalezca la invasión en el estacionamiento.

“Como recordarán, en 2017 se hicieron algunas obras de ampliación y remodelación al estacionamiento y la terminal aérea, y los ejidatarios las bloquearon, generando pérdidas y retrasos en el cumplimiento de la entrega. Sí tenemos preocupación de que, de continuar estas invasiones y que las autoridades no cumplimenten las órdenes que se han girado, se genere una situación en la que no puedan iniciar los trabajos”, agregó.

El GAP estimó en más de 40 MDP las pérdidas durante los últimos tres años por la toma del estacionamiento por parte de ejidatarios. Sólo este año suman seis millones.

Por este motivo, se denunció la ocupación de las instalaciones y el intento de los ejidatarios por cobrar a varios comercios de la zona. Además, se hizo un llamado a las autoridades para que cumplan y ejecuten la orden de desalojo de los reclamantes.

“Al no tener control sobre las instalaciones, las aseguradoras no cubren daños o robo a los vehículos. De igual forma, no le es posible a la administración garantizar el espacio disponible para los automóviles”, detalló el GAP.